Gucci母公司想買Moncler

知情人士透露，法國開雲集團（Kering）已就收購義大利滑雪裝製造商Moncler舉行探詢性談判。分析師認為，開雲此舉是為反制近來收購蒂芙尼（Tiffany）的路易威登集團（LVMH）。

知情人士說，開雲集團的資深主管已與Moncler舉行初步會談，討論合併的可能性。然而，談判並不代表一定能達成協議。開雲是Gucci、聖羅蘭（Saint Laurent）的母公司。

在收購談判消息傳開後，Moncler股價5日盤中跳漲12%，開雲股價則小漲約1%。今年以來Moncler的股價已漲約48%，市值約110億歐元（122億美元）。開雲集團執行長皮諾必須說服Moncler董事長兼執行長魯菲尼（Remo Ruffini），才能完成收購。魯菲尼是Moncler的最大股東，持有22.5%股權。

若能將Moncler納入麾下，將有助於開雲集團與規模更大的對手LVMH集團相抗衡。LVMH日前以162億美元收購蒂芙尼，為史上最大的精品業併購案。

過去數十年來，皮諾的父親與LVMH董事長阿諾特為了壯大集團陣容，競相收購精品品牌，連帶改變了精品業的版圖。伯恩斯坦分析師索爾卡說，LVMH併購蒂芙尼，令每家精品業者都備感壓力。Moncler自2003年上市後，股價漲近三倍，為近年來最成功的故事之一。