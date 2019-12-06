彭博50人 超微蘇姿丰上榜

超微執行長蘇姿丰。 路透 分享 facebook 彭博資訊針對能夠定義2019年趨勢、最具影響力人士，選出「彭博50人」（Bloomberg 50）名單，帶領超微（AMD）成功轉型的執行長蘇姿丰、華裔的Zoom執行長袁征以及瑞典環保少女桑柏格（Greta Thunberg），都榜上有名。彭博也列出值得關注、且明年可能上榜的重要人士，包括台灣行政院政務委員唐鳳。

彭博從商業、財經、科技與科學、政治及娛樂等領域，選出能決定2019年趨勢的50人，入選者也不只是個人，還有群眾。已是其他影響力榜單常客的美國總統川普、中國大陸國家主席習近平、蘋果執行長庫克、臉書執行長祖克柏、波克夏執行長巴菲特等人，只在文末以列表方式表彰。

彭博並列出明年的熱門上榜人選，包括台灣第一位跨性別官員唐鳳，報導稱她正致力推動數位民主，允許人民透過線上參與預算與請願等事宜。

其他人選包括開發在60秒內幫手機充電的以色列電池開發商StoreDot共同創辦人梅爾斯多夫（Doron Myerdorf）、希望利用空氣浮力同時移動物體的Airlev共同創辦人娜瓦蘿（Deborah Navarro）等14人。

今年入榜者中，蘇姿丰與袁征名列科技與科學類別的七人榜單上。出生於台灣台南的蘇姿丰在麻省理工學院（MIT）取得博士學位後，先後任職於德州儀器與IBM，2014年擔任超微舵手。她掌舵五年下，超微已成為大客戶在英特爾之外的可靠替代選項，陸續獲得蘋果、Sony、微軟、Google等重要客戶合約，她不僅是技術領域的專業人士，在業務方面也高人一等。

而袁征的Zoom自4月上市以來，股價已上漲將近一倍，成為今年來表現最優的美國新上市科技業者之一。

政治領域上榜者共十位，涵蓋帶動全球185國、共760萬人參與氣候變遷抗爭的瑞典環保少女桑柏格，還有以抗爭運動迫使香港政府撤回送中條例的「香港抗爭群眾」等。

娛樂領域包括全球最多人訂閱YouTube頻道（1.19億人）印度T-Series的董事長庫瑪（Bhushan Kumar）、漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）等九人。