OPEC+準備決定明年上半年進一步減產 為油價「保6」

路透報導，石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）在5、6兩日的部長會議中，已接近同意於明年上半年將每日減產量再擴大40萬桶，以防止油市供給過剩，並支撐油價維持在每桶60美元以上。

消息人士表示，由於美國、巴西及挪威等非OPEC產油國可能增產，加上美中貿易戰導致全球經濟及石油需求成長減緩，使油市面臨供給過剩威脅，而且沙國國營石油公司（阿美石油）將於5日宣布股票上市（IPO）價格，沙國必須支撐油價，因而促使OPEC+打算 進一步減產；減產數量將從目前每天120萬桶，再增加40萬桶。

OPEC+現行的減產協定將於明年3月底到期；消息人士與OPEC代表指出，新協定的效期可能延長到2020年6月底。

OPEC+可能擴大減產的消息，使4日布蘭特油價大漲4%，5日盤中則大致持平。布蘭特原油2020年2月期貨每桶上漲0.16美元，為63.16美元；西德州元月期貨小跌0.07美元，報58.36美元。

不過交易商及分析師表示，沙國的策略並非要使油價大幅上漲到每桶70-80美元；OPEC+已經體認到必須在明年上半年需求淡季時，設法支撐油價維持在每桶60美元以上。