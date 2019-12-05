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美財長呼籲各國中止數位服務稅計畫 促成OECD稅收協定

2019-12-05 08:46經濟日報 編譯林奕榮／綜合外電

美國財政部長米努勤表示，華府認為數位服務稅是針對美國的不公平措施，各國應中止相關計畫，以促成經濟合作發展組織（OECD）達成國際稅收協定。

米努勤致函OECD表示，法國和其他國家推出的數位服務稅計畫是依據營收課徵，而非獲利，美國對此感到擔憂。

米努勤在信函中指出，美國納稅人支持增強稅收確定性，但也擔心，國家何時有權對企業徵稅的強制性規定一旦改變，可能影響美國納稅人依賴的國際稅收體系長期支柱。

美國財長米努勤敦促各國中止數位服務稅計畫。 路透
美國財長米努勤敦促各國中止數位服務稅計畫。 路透
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