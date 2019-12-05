英國首相強生說 他也準備對美國科技巨擘課稅

儘管美國日前才因為法國開徵數位服務稅宣布在要對法國輸美產品加課高額關稅，英國首相強生還是表明，他計畫引進相關措施，對網際網路巨擘在英國的營收課稅。

彭博資訊周四（5日）報導，ITV節目Peston專訪了強森，在訪問還沒播出之前，以電子郵件先將訪談摘錄公開。