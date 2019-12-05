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政治奇談！只當選1任鄉長 為何代理了5鄉鄉長

英國首相強生說 他也準備對美國科技巨擘課稅

2019-12-05 08:34經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

儘管美國日前才因為法國開徵數位服務稅宣布在要對法國輸美產品加課高額關稅，英國首相強生還是表明，他計畫引進相關措施，對網際網路巨擘在英國的營收課稅。

彭博資訊周四（5日）報導，ITV節目Peston專訪了強森，在訪問還沒播出之前，以電子郵件先將訪談摘錄公開。

強生的訪談中表示，「我確實認為我們應該對他們課以適當的稅。我將會提出方法來做這件事。」他認為對大型科技公司課稅與和美國談成貿易協議「並非不能兩立」，真實的情況不會是英國以非常歧視下重手的方式來課稅，然後必然引發貿易戰。

英國首相強生4日參訪Red Bull在英格蘭一處賽車設施，全副武裝準備一部F1賽...
英國首相強生4日參訪Red Bull在英格蘭一處賽車設施，全副武裝準備一部F1賽車換輪胎。 美聯社
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英國法國強生

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