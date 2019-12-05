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什麼原因讓Google改朝換代？Google創辦人突然辭任CEO

2019-12-05 08:45商業周刊 蔡靚萱、楊少強／商業周刊

皮采（Sundar Pichai）除了功績，還有「人和」。美聯社
皮采（Sundar Pichai）除了功績，還有「人和」。美聯社
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摘要

1. Alphabet在12月3日宣布，原本擔任CEO與總裁的兩位Google創辦人交棒，改由Google CEO皮采兼任。

2. 有創辦人翻譯機美名的皮采，過去勝在人和，面對員工罷工抗爭，作風丕變，未來恐改走強硬路線。

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就在員工抗爭與隱私爭議中，12月3日Google意外的進行了世代交替，CEO皮采（Sundar Pichai）升任集團母公司Alphabet執行長，原任該職位的Google共同創辦人佩吉（Larry Page）則退居幕後，與同時辭去集團總裁的另一位創辦人布林（Sergey Brin），從此單純擔任董事。

《紐約時報》（New York Times）分析，這宣告了Google一個世代的結束，創辦人們全都退居二線，正式交棒

對此，佩奇和布林聯合發表給員工的公開信。信中回憶2004年時，他們發表的的第一封來自創辦人的信中，開頭這樣寫著：「我們的管理方式截然不同，我們強調一種具有創意與挑戰性的工作氛圍，好讓我們向全球用戶提供無偏見、精確且免費的資訊。」

兩位創辦人感性的說：「我們認為，這些核心原則到今天依然適用。Google一點也不老派，在Alphabet的控股結構下，繼續野心勃勃地對新技術進行投資。創意和挑戰性一如往常，甚至更豐富，並且加倍的應用在機器學習、節能和交通等領域。即使如此，谷歌的核心服務依然是公司核心。」

2015年Google重組股權，設立了Alphabet控股公司，他們細數之後轉投資了Waymo自駕車公司，Verily與Calico兩家生技公司，還有Google創投等等。

成立於1998年的Google，今年已經是21歲的青年，公開信寫著：「是時候離開家了。雖然很榮幸能長期深入參與公司日常管理，但我們相信，是時候改扮演自豪父母的角色了，只需提供建議和關愛，而不是每天嘮叨！」

他們強調，Alphabet和Google不再需要兩位CEO和一位總裁，接下來將由皮采擔任母子兩家公司的CEO，自己則繼續擔任董事、股東，並以創辦人的身份繼續出力。

「自從Alphabet成立以來，他是我們最依賴的人，帶領Google和Alphabet走向未來，沒有人比他更適合。」信中感性說到。

而1972年出生、印度裔的皮采，如何能做到讓全公司每人都愛他？員工評論他是「說話溫和、行動有力」，更具有「能安撫每個人」的優點。

被《彭博》（Bloomberg）稱為「行動業務市場最有權力的人」，皮采出生在印度南方一個400萬人口的城市錢奈（Chennai）。皮采父親是電子工程師，家境不富裕。他童年沒汽車和電視，上學時不是擠公車，就是由父親騎摩托車載一家四口出門。

皮采在印度的大學取得工程學士學位後，赴美留學，因緣際會成了Google的一員。2004年4月1日到Google報到的他，每年愚人節都被拿出來取笑。任職15年來，他完成不少著名產品，如Google的Chrome瀏覽器，他就是開發主力。Chrome成功後，皮采被任命為副總裁，後來更被交付掌管安卓系統（Android）的重責大任，其間表現讓Google兩位創辦人讚不絕口。

除了功績，皮采還有「人和」，美聯社形容皮采「說話溫和，行動有力」。

一名Google前員工告訴美國財經科技網站《企業內幕》（Business Insider），連員工離開Google去開新公司，皮采也不吝提供支援。皮采雖是主管眼中紅人，他卻不出鋒頭，開會時總是坐在角落，一言不發聽眾人發表高論。等每個人都講完了，皮采才說出自己想法，卻能讓每個人都接受。和皮采共事多年的Google副總裁申谷塔（Caesar Sengupta），對《彭博》表示：「我敢跟你打賭，全公司找不到一個不喜歡皮采的人。」

皮采不只善待同僚，更擅長揣摩主管心意。一次Google內部會議，諸位副總裁與各產品部門高級主管列席。創辦人佩吉走進會議室後，滔滔不絕大談抽象觀念和未來計畫，卻沒人聽得懂他講什麼。

佩吉講完後就自顧自的離開，留下當時在場主管面面相覷，沒人敢搭腔。一分鐘後皮采進入會議室，對眾人發話：「我和佩吉談過了，我想他的意思是這樣⋯⋯，」隨後就把佩吉的計畫一一解釋清楚，眾人恍然大悟。在該次會議後，皮采又協調各部門，將佩吉的概念落實成行動計畫。此後皮采「佩吉的翻譯機」之名不脛而走。連佩吉在自己的部落格都說：「我自己的話，皮采卻能說得比我更清楚。」

皮采擔任執行長後，Google的風格也轉變。一位前Google員工對《企業內幕》稱，佩吉對什麼事情都說「No」，皮采卻是什麼事都說「Yes」。該員工稱皮采的優點是能安撫每個人，讓團隊中不同意見者妥協共事。

近來Google深陷員工罷工抗議中，溫和的皮采卻作風丕變，開除了4位員工，接下集團大棒子的他，形象似乎從人和轉變為強硬。「人和」與「決斷」間如何取捨？將是這位集團新執行長接下來的挑戰。

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※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

Alphabet印度罷工GoogleChromeAndroid

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