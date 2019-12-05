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「又」傳貿易協議在望 美股中止連三跌

2019-12-05 05:52世界日報 記者張大仁／綜合報導

傳中美兩國正在接近達成貿易協議後，美股中止連續三個交易日跌勢。 （美聯社）
傳中美兩國正在接近達成貿易協議後，美股中止連續三個交易日跌勢。 （美聯社）
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在《彭博》報導宣稱中美兩國正在接近達成貿易協議後，美股上漲，中止連續三個交易日的跌勢。

道瓊工業平均指數上漲146.97點或0.53%收2萬7649.78點。史坦普500指數上漲19.56點或0.63%收3112.76點，那斯達克綜合指數上漲46.03點或0.54%收8566.67點。

安聯全球投資者全球策略師德溫(Neil Dwane)說：「坦白說，我很驚訝市場還會對這些頭條新聞做出反應。」「就像我們都受到『古典制約』(Pavlov’s dog)一樣。只要有人提到『貿易協議』，市場就會上漲或下跌。」

《彭博》引述熟悉會談人士的話報導說，兩國正在接近就所謂第一階段貿易協議中彼此將取消的關稅金額達成共識。川普總統4日也表示，與中國的貿易談判進展順利。

美股前三個交易日因川普指可能要到選後才能達成貿易協議而持續走低，弱勢的製造業數據也發揮臨門一腳功效。

Vital Knowledge創始人克里薩佛里(Adam Crisafulli)在報告中表示：「過去72小時內，股票的波動率與實際經由新聞傳播的數量非常不一致。」「市場對所有這些頭條新聞的下跌和上漲反應都過於激烈。」

晶片製造商和蘋果股價上漲。蘋果上漲0.88%。VanEck Vectors Semiconductor ETF上漲1.47%。輝達和美光科技分別上漲0.85%和2.37%。在過去兩年中，這些股票股價總是與貿易協議相關的頭條新聞連動。

但是，4日的漲勢受到抑制，原因是法國和整個歐盟誓言對美國可能對法國商品加徵關稅進行報復。美國貿易代表署2日公布一份清單，列出可能加徵高達100%關稅的法國商品，以回應法國引入數位服務稅。美國認為這是對美國科技企業的不公平待遇，而英國在內的其他歐洲國家也有開徵數位稅的計畫。

同時，美國商務部長羅斯(Wilbur Ross)表示，儘管政府沒有在11月宣布是否對歐洲汽車加徵關稅的決定，但川普政府並未排除這種可能性。

法國美股川普歐盟

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