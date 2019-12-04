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負利率政策再挨轟 品浩列舉負利率三大弊端

2019-12-04 23:10經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

全球最大債券基金管理公司品浩（Pimco）加入其他機構抨擊負利率的行列，表示這種被央行作為主要貨幣政策工具之一的選項，對經濟是弊大於利。

彭博資訊報導，根據品浩的報告，負利率有三大缺點：首先，侵蝕銀行獲利，導致銀行減少放貸；其次，拖累市場獲利，並對提供給付保障的退休基金和壽險業者帶來「嚴峻挑戰」；最後是創造「金錢幻覺」，使儲蓄人覺得更窮並減少消費。

儘管歐洲央行（ECB）和日本銀行等央行因負利率長期蒙受抨擊，但管理1.9兆美元資產的品浩發聲，讓外界一直以來的批評更具說服力。高盛執行長所羅門稱此為「失敗的試驗」，甚至連部分央行也開始憂心負利率的副作用。

根據經濟理論，利率降至負值的效果，應類似於正利率環境中降息的擴張作用，能刺激民眾減少儲蓄並增加開支，進而提振經濟成長和抬升通膨。但實際上研究人員發現，儘管負利率起初確實有助於緩解金融情勢並增加借貸，特別是在歐元區，但是效用已經減退。目前ECB、瑞士、瑞典、丹麥以及日銀是全球實施負利率的五家銀行。

品浩表示，銀行「表面下有大麻煩醞釀中」，負利率使得銀行必須向央行支付準備金的利息，但卻難以將成本轉嫁到消費者身上。德意志銀行總裁羅爾（Karl von Rohr）表示，當地銀行和壽險業者「大幅落後競爭對手」，目前僅有一間市值排名擠進全球前二十大，相較於金融危機前還有六家上榜。

為了提高報酬率，投資人開始追逐可能較難脫手的高風險資產。退休基金尤其首當其衝，因為法律通常規定需向退休人士給付一定比例報酬。品浩警告若退休基金無力償付，將帶來不穩定性，或需要靠政府注資。

管理550億美元資產的芬蘭第二大退休基金Ilmarinen Mutual Pension Insurance表示，正減少買進容易贖回的資產，意謂流動性正逐漸降低。瑞典金融監管機構上周提議，將國內三大銀行的資本準備增加16億美元，並表示金融系統「正面臨以往從未想過的新風險。」

與此同時，儲蓄戶也深感不安，德國媒體的頭版描繪ECB正吸乾儲戶荷包。丹麥和瑞士擁有全球最低的利率--負0.75%，且銀行正逐漸將成本轉嫁給消費者。

品浩表示，對於利率已經落入負值的國家而言，目前難以突破現況且全球利率陷入僵局，意謂機構投資人將承擔愈來愈多風險。「投資人被迫『追逐殖利率』，即便如此將損害中期或長期收益。」

品浩指出負利率的三大缺點，成為最新一個抨擊負利率的著名機構。路透
品浩指出負利率的三大缺點，成為最新一個抨擊負利率的著名機構。路透
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