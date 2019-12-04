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拜零件價格下跌所賜 雙面太陽能板料將成業界新標準

2019-12-04 18:23經濟日報 編譯易起宇／綜合外電

由於零件價格大幅滑落讓雙面太陽能面板變得日漸划算，愈來愈多客戶希望他們使用的太陽能面板，是這種能同時透過向光面和背光面捕捉能源的產品。

全球最大太陽能板製造商之一隆基綠能科技公司表示，雙面太陽能面板將可能成為新的業界標準。另一家匿名大廠也表示，這種面板現在已經主宰了中東地區，並正在進攻美國、歐洲等地。

這種轉變主要是拜零件價格變得更便宜所賜，這讓太陽能面板即使在背面加裝太陽能玻璃後，發電量只增加不到10%，也仍然有利可圖。彭博分析，雙面太陽能板明年全球市占率可能達到15%，從今年的4%躍增。

雙面太陽能板的背光面能產生多少電力仰賴許多因素，包括面板架設的高度，以及其下方的材質。

加拿大太陽能公司（Canadian Solar）技術長邢國強表示，雙面太陽能板的發電量能比傳統面板增加5%至8%，且還有辦法能再提高7個百分點。該公司已在美國加州的莫哈韋沙漠和中國大陸內蒙古測試雙面太陽能板。

天合光能（Trina Solar）執行副總裁印榮方表示，明年在美國約四成的太陽能計畫將採用雙面太陽能板，這種面板在中東地區已經相當常見，歐洲也正朝這個方向邁進。浙江正泰電器副總經理陸川說，大陸對這項技術也很有興趣，該國正在尋找更有效率的產品。

隆基資深副總裁謝天（Dennis She）則表示，這個市場仍在等待數據證明雙面太陽能板的效率有所提升。不過他也說，初步跡象顯示，這種產品正在成為業界標準。隆基在上海股市的股價今年已上漲約74%，遠高於上證綜合指數的15%漲幅。

拜零件價格下跌所賜，愈來愈多太陽能面板客戶選用兩面都可吸收太陽能來發電的雙面太陽...
拜零件價格下跌所賜，愈來愈多太陽能面板客戶選用兩面都可吸收太陽能來發電的雙面太陽能面板。 美聯社
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