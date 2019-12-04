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日本花王推噴射面膜 超細纖維助肌膚保濕又透氣

2019-12-04 18:24中央社 東京4日綜合外電報導

日本美妝公司花王今天推出號稱全球首創噴射式保濕面膜，由厚度僅人類頭髮1/100的超細纖維組成。但要入手這種尖端科技可不便宜，每台噴膜器要價5萬日圓（新台幣1萬4000元）。

法新社報導，使用者擦上美容液後把這種纖維噴至臉上，很快就會形成一層半透明薄膜，讓底下的皮膚猶如處在「溫室」之中，既可潤澤肌膚又不失透氣。

這塊「第2層皮膚」可以持續過夜，或是在大約1分鐘後撕下。

根據花王公司護膚研究員內山雅普（Masayukim Uchiyama）：「這是全球第一個運用這類科技的美妝產品。」

內山也提到公司耗時10年才研發出這台手持式噴膜器。他說：「我們花了很多力氣讓機器體積縮小。」

內山表示，花王研究人員並非一開始就想到把這種超薄纖維科技用於皮膚造膜，具體材料為何屬於商業機密，但研究人員知道肌膚在這種細薄纖維底下好幾小時仍能透氣，猶如處在溫室環境中。

這類尖端科技並不便宜，每台噴膜器要價5萬日圓。然而花王預測若這項科技被運用在醫療領域，美妝業績可達1000億日圓。

內山說未來這項科技可用於遮覆傷口，或是製造看不見的醫用貼片。儘管類似科技早已存在，但內山稱花王的技術有所不同。他表示：「我們的技術聚焦於纖維，更有彈性且更不易破裂，即使你在動也一樣。」

面膜

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