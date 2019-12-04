美國這項債務上半年逾3,000億美元 增速超過學貸和卡債

在美國，一談到金額增加最快的債務種類，大家可能聯想到學貸或信用卡債，但答案是以上皆非。

根據美國信用監測公司益博睿（Experian），美國個人貸款餘額到今年第2季為止已超過3,000億美元（新台幣9.15兆元），比去年同期增加11%。這種債務快速增加有其原因—個人貸款有助整合信用卡債或用於大型計畫，如房屋修繕費。

CNBC報導，許多人難以抗拒個人信貸的吸引力，但這項貸款與信用卡或其他信用類型在三個關鍵項目上有所不同，因此在申請前，搞懂這之中的關鍵差異就顯得非常重要了。

●利率差距相當大

根據信用卡及貸款網站ValuePenguin，與信用卡相比，不同的個人信貸利率差距可能相當大。例如，對於部分信用良好的借款人，有些借貸機構願意給予5%或6%的低利率。但對於信用不良的借款人，他們的平均還款利率可能比信用卡更高，有時甚至超過30%。

這麼大的利率差距，讓信用良好的借款人更能負擔得起個人信貸，畢竟信用機構借錢給按時還款且信用良好的借款人，是再合理不過的事。但另一方面，信用不良的借款人要負擔的利率，卻可能比信用卡還高。

信用不良的借款人應謹記，如果你的整體財務狀況不佳，申請個人信貸來籌措更多資金可能對你沒幫助，因為借款人可能要負擔更高的還款利率及每月還款金額。在這個情況下，申請個人信貸來整合其他債務並不合理。CNBC建議不妨考慮信用諮詢服務，或試著與發卡銀行商量較低的還款利率。

●償還期限短和貸款手續費

多數個人信貸的償還期限為三到五年，意味你每月的最低還款金額會比信用卡高。當然，只繳納最低應繳金額的做法絕不是個好主意，但若有一天其他的財務需求增加，這仍是選項之一。

申辦個人信貸會收取手續費，可能加重還款負擔，也會減少從貸款申請下來之後手頭可配置的資金。此外，若準備申請的信貸需要絕佳的信用，可能還要提供擔保品才能申請得到。這表示你若還不出錢，擔保品價值可能受影響。

●回饋和優惠

相較於信用卡，個人信貸通常較少提供優惠或回饋，比如現金回饋、累積點數或飛機里程數。若你經常使用信用卡，你可能放棄這些回饋來整合債務。另外，若你能申請到利率低於信用卡的綜合個人貸款，代表你的信用可能一開始就很好。