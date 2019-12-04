美司法部 取消華為辯護律師資格 

紐約市布魯克林區法院法官多納裡（Ann Donnelly）周二（12月3日）宣布了這項法庭命令，確認聯邦檢察官對華為辯護律師提出的質疑合理。聯邦檢察官認為，科爾律師曾在美國司法部供職，因此存在「利益沖突」。 圖／德國之聲中文網提供 分享 facebook

紐約市布魯克林區法院法官多納裡（Ann Donnelly）周二（12月3日）宣布了這項法庭命令，確認聯邦檢察官對華為辯護律師提出的質疑合理。聯邦檢察官認為，科爾律師曾在美國司法部供職，因此存在「利益沖突」。

在2011年至2015年間，科爾擔任聯邦司法部副部長，乃該部第二號人物。但科爾也是Sidley Austin律師事務所的合作伙伴。他曾表示，回想不起來什麼可以構成他華為律師資格被取消的基礎。華為也曾表示，美國司法部雖然不同意華為挑選的律師，但反對理由卻並不充分。

今年5月，美國聯邦檢察院在寫給法院的備案文件中稱，如果科爾利用他掌握的國家機密信息，將對國家構成"實質風險"。檢察院認為，科爾作為司法部副部長不僅監督、而且參與關於華為的案件調查，不能出具證據的原因是出於保密的需要。

科爾及其律師團隊為華為以及它的子公司提出無罪辯護。華為另一名律師列維（Michael Levy）今年9月在法庭做辯護時說，禁止科爾代表華為顯然是美國政府打壓華為的一整套計劃中的一個步驟。

此次法庭命令是一項臨時決定，正式裁決要等到2020年1月10日。

李魚/羅法（路透社等）

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