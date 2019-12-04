反制中國擴軍 美花222億造潛艦

美國海軍2日與通用動力電船公司簽訂了美軍史上最大造艦合約，以總價222億美元（約台幣6830億）建造9艘最先進的維吉尼亞級攻擊核潛艦。美國太平洋司令部前作戰主任卡爾•舒斯特爾表示，「這是美國海軍對中國日益增長的軍事力量和在西太平洋的侵略行動，做出的最新反應。」

它們將把目前的7,800噸級潛艇取代為10,200噸，將從377英尺增加到460英尺；且將擁有更大的火力，能夠運用40枚「戰斧」巡弋導彈進行打擊，而目前的艦艇只能乘載12枚。海軍表示，新潛艇計劃在2025年至2029年之間交付。

潛艇的世代性飛躍

根據《CNN》報導，舒斯特爾說：「中國海軍正在發展壯大，所以美國海軍必須做出反應。這並不意味著與中國為敵，但中國軍方的行為值得關注。」維吉尼亞級潛艇是美國海軍重要的多任務海底平台，他們有能力與水面艦艇和陸上目標作戰。

海軍已有18艘潛艇，另有10艘潛艇正處於各建造階段。但是，這9艘新潛艦將本質性地超越原班級的前段班水準。且海軍的合同中還有第10艘的選擇權，這可能使總價值達到240億美元。

創造上萬就業機會

根據美國康乃狄克州《Hartford Courant》報導，美國海軍和電動船母公司通用動力公司完成合同簽署，將在康乃狄克州建造9艘潛艇。3日在格羅頓，美國眾議員喬•考特尼與通用動力公司總裁凱文•格蘭尼及工會領導人討論了該潛艇交易，這將需要成千上萬的熟練工人，並為數十家供應商帶來數億美元的業務。

根據州軍事事務辦公室的數據，自2008年以來，電動船已產生了約17億美元的銷售額，並支付了海底檢修、維修、保養和現代化相關的工資超過5.11億美元。

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