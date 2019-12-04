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辛巴威總統遺產多 人民飽受飢荒之苦

2019-12-04 14:24台灣醒報 記者許雅筑╱台北報導

辛巴威前總統穆加比於今年9月去世，根據《先鋒報》3日的報導，其遺產有1千萬美元，穆加比是位極具爭議性的人物。他雖領導辛巴威獨立，並為黑人爭取權益，卻也因為濫權、腐敗、造成國內嚴重通膨而受到批評。如今留下為數不少的遺產，對比辛巴威國內有半數人民正飽受飢荒所苦的情況，相當諷刺。

龐大遺產

根據《半島電視台》報導，穆加比今年9月因前列腺癌過世，享年95歲。他在辛巴威首都哈拉雷留下4間房子、一座農場、10台車與11公頃的土地。這還不包括外界認為他擁有的土地，或他與妻子一起經營的乳業生意，以及國外的資產。

據維基解密的消息指出，穆加比在國內與海外的總資產多達10億美元，只是目前未有明確證據。根據辛巴威的法律，一個人死後若未留下遺囑，其財產便會由其配偶與子女平分。而穆加比妻子瘋狂購物的報導、其兒子們在約翰尼斯堡夜店開昂貴香檳的社群媒體貼文，可以看出這一家人揮霍無度。

飢荒人權問題嚴重

穆加比執政37年後，於2017年被迫下台，讓他的前副手姆南加瓦接任總統的位置。穆加比執政的最後幾年中時食物短缺、失業問題日趨嚴重，並對反對者使用暴力鎮壓。姆南加瓦繼任後情況並未好轉，讓辛巴威充滿經濟管理不當與侵犯人權的問題。

根據《英國廣播公司》報導，辛巴威目前正面臨嚴重的經濟危機，除了通貨膨脹過於嚴重之外，也受到南非乾旱問題影響，人民苦不堪言。世界糧食計畫署發表的聲明中提到，婦女與小孩受到營養不良的影響最嚴重，他們表示，會提供5歲以下兒童食物援助，改善他們的營養狀況。

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辛巴威遺產

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