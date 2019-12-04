15日中國商品加徵關稅若生效 美股恐現大拋售

投資人一直將12月15日視為美股的關鍵點，並期望在此之前美中兩國將達成第一階段貿易協議，然後股市將走高，在12月下旬以上漲結束強勁的一年。美聯 分享 facebook

投資人一直將12月15日視為美股的關鍵點，並期望在此之前美中兩國將達成第一階段貿易協議，然後股市將走高，在12月下旬以上漲結束強勁的一年。

12月15日是對另外2500億元中國商品加徵關稅的生效日，經濟學者認為這些關稅可能是最具破壞性的，因為它們直接針對消費品。

Cresset Wealth Advisors投資長阿比林(Jack Ablin)說，「我認為投資人已將12月15日作為指標，看情況是否有所進展，這可能是最單純、最簡單的指標。如果答案為否，今年底之前股市將躓踣難行。」

部分交易員認為川普的說法是討價還價的手段。然而，川普過去幾天的動作提醒人們，在威脅對巴西、阿根廷和法國加徵新關稅之後，他不僅與中國而且打算對其他貿易夥伴的貿易往來都採取強硬態度。

KKM Financial執行董事丹明(Daniel Deming)說：「我認為還很難說，這就是為什麼市場開始重新設定期望的原因。」「這只是談判另一種手段？還是玩真的？」

在11月的最後幾個交易日，人們對達成協議的期望很高，而股市今年以來的漲幅將增加25%。12月通常是個正面的月份，但去年不是如此，下跌達9%。

阿比林說，如果加徵關稅生效，股市可能會遭受更大的拋售，但他指出，去年12月股市下滑時，聯準會(Fed)正在升息。現在，Fed已經取消了部分升息措施，從7月至10月三度降息。

他說：「我認為該貿易協議很重要，但無論是否在12月15日的最後期限前生效，我都不信它會產生與升息相同的衝擊。」