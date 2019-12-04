台灣ADR僅台積電下跌 聯電走強

2019-12-04 07:18 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



台灣企業在美國上市的美國存託憑證（ADR）周二只有台積電跟隨美股下跌。

台積電ADR跌0.4%，收在52.78美元，高出台北交易溢價為4.9%。

聯電ADR大漲2%，摩根士丹利將聯電股票調升「超配」（overweight）。

美股周二下挫，連續三個交易日下跌，美國總統川普和商務部長羅斯的談話打擊美中貿易戰在短期內解決的希望。

道瓊工業指數重挫280.23點或1.01%，跌至27,502.81點，創10月8日以來最大單日跌幅；標普500指數下跌20.67點或0.66%，報3,093.2點；那斯達克指數下跌47.34點或0.55%，報8,520.64點。

對關稅敏感的晶片製造商股價大跌，費城半導體指數下跌1.5%，創下10月23日以來最大單日跌幅。

台灣加權股價指數昨天小漲28.75點收11,531.58點。台積電跌0.5%，收307.00元。

以下是台股ADR各股溢價率／折價率

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光投控ASX 73.98 +0.21 75.50 -2.01

中華電 CHT 113.62 +0.30 113.00 0.54

台積電 TSM 322.05 -0.38 307.00 4.90

聯電 UMC 15.25 +2.04 15.35 -0.62

*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價