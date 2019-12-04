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貿易協議恐延至美大選後…道瓊下挫280點 連三日收跌

2019-12-04 05:54世界日報 記者張大仁／綜合報導

美中貿易協議進展與川普談話影響美股走勢。（美聯社） 路透社
美中貿易協議進展與川普談話影響美股走勢。（美聯社） 路透社
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美國總統川普暗示與中國的貿易協議可能推遲至2020年總統大選之後，美股聞訊大跌。

道瓊工業平均指數下跌280.23點或1.01%收2萬7502.81點，主受貿易風險較高的蘋果、開拓重工和波音等下跌拖累。史坦普500指數則受輝達、美光和Advanced Micro Devices等晶片股走跌衝擊，下跌20.67點或0.66%收3093.2點。那斯達克綜合指數下跌47.34點或約0.55%收8520.64點。

在《福斯新聞》報導白宮仍計畫於12月15日對中國商品加徵關稅之後，股指跌至盤中低點。跌幅較上一交易日擴大，道指為連續第三個交易日收跌。

盤中跌幅最大時，道指下跌457.91點或1.7%，史指下跌1.7%，那指下跌1.6%。

川普3日早上告訴記者：「從某種意義上說，我喜歡等到大選後再與中國簽協議的想法，但它們想立即達成協議，我們要看看這項協議是否正確。」

當被問及是否有期限時，川普說：「我沒有期限，從某些方面來說，如果你想聽真話，我認為最好是等到大選之後再簽。」

一些海外業務偏高的企業股價跑輸大盤：開拓重工下跌2..03%，英特爾下跌2.76%，蘋果下跌1.78%。追踪美國主要晶片製造商表現的VanEck Vectors Semiconductor ETF下跌1.4%。

川普後來補充說，與他上任以來股市的升幅相比，3日的大跌只是「小事一椿」，與中方達成有利貿易協議的重要性也是如此。儘管提到當日股市走勢，但川普表示他並不關注每日股票表現。

商務部長羅斯(Wilbur Ross)指出，「總統的目標始終是不設時限地達成貿易協議，或者是類似的情況。因此，他的目標沒有改變，如果沒有達成協議，他會非常高興繼續加徵關稅。」

他補充說：「我認為總統明確表示沒有時間壓力去完成這項工作也很重要。」「否則，如果對方認為『川普出於政治原因需要它，因此提出一個更糟的協議。』他不會落入這個圈套。」

羅斯說，他希望與中國進行幕僚級的對話將繼續下去，但沒有安排進行高層討論。

美商銀美林全球經濟研究主管哈里斯(Ethan Harris)說，沒有協議「將是個很大的震驚。一旦如此，市場絕對死定了。但這還是要取決於決裂的方式。」

他說，「如果不是縮水的協議，只是一再爭執的停停打打，那就還不是世界末日。但市場早已認為協議幾乎已達成。這就是為什麼我們認為一定會有個協議。」

過去幾周，華府和北京一直在就「第一階段」貿易協議討價還價，許多投資人將其視為達成協議前的暫時停火。

BMO Capital Markets美國利率策略主管林根(Ian Lyngen)表示：「今天的走勢取決於市場對川普一夜之間逆轉評論的解釋，也就是確定他沒有與中國達成貿易協議的最後期限。」

他說，「這些言論有幾種潛在的解讀方式；首先是簡單地將其視為現實，並假設貿易戰將在明年底前仍是全球貿易的半常態。另一種非常可能的事實，就是他只是透過這種談判手段提高條件。」

川普美股北京

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