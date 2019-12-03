泰緬新橋通了 東南亞「東西經濟走廊」成形

2019-12-03 23:35 聯合報 編譯 聯合報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



泰國與緬甸之間的一座新橋近期啟用，東南亞打造連結南海與印度洋的「東西經濟走廊」，又向前邁進一步。（路透） 分享 facebook

泰國與緬甸之間的一座新橋近期正式啟用，為東南亞打造「東西經濟走廊」更邁進一步。「東西經濟走廊」計畫是要沿著途經四國的一千七百公里陸路建立一個大型經濟聯盟。走廊西臨印度洋，這條貿易路線接著可透過孟加拉灣進入印度。

日經新聞報導，這條經濟走廊貫穿越南、寮國、泰國和緬甸，讓南海和印度洋得以透過陸路連結，新的貿易路線有助重塑湄公河地區的供應鏈，讓企業更接近龐大的印度市場，並減輕東南亞地區對中國的經濟依賴。

造價約一點四億美元、連結緬甸東部苗瓦迪市與泰國西部美索地區的第二座泰緬友誼橋已於十月底正式通車。緬甸官員表示，由於這條新公路可讓卡車通往都會地區，貨物配送將變得更順暢。

位於緬甸東部第四大城的毛淡棉（Mawlamyine）起初被設定為這條走廊的西端，然而走廊已被延伸至緬甸最大城市仰光，未來將連結迪拉瓦經濟特區。日本豐田汽車正在這個特區設廠。

隨著新橋啟用，緬甸和泰國已開始測試跨境運輸協議，這項協議允許雙邊車輛跨境，並為物流公司發出許可證，讓企業能在迪拉瓦經濟特區和泰國最大海運港口、位於曼谷南方的林查班港之間直接運輸貨物。

此外，還有一條越南、寮國與泰國的主幹道正在修築中。至於受種族衝突影響的緬甸，一條九十公里的道路也預定於二○二一年通車，屆時泰國與緬甸之間的陸路運輸將能在二十四小時內完成。