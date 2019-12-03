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量子運算戰煙硝味濃 亞馬遜推雲端量子服務Braket

2019-12-03 21:38經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

量子運算領域煙硝味四起，科技巨擘競相推進商業化的腳步，如今電商龍頭亞馬遜（Amazon）也正式加入戰局，宣布特定企業機構能透過雲端平台，試驗量子運算服務。

華爾街日報報導，亞馬遜旗下雲端服務部門AWS 2日推出全新量子運算服務Braket的「預覽版」，企業客戶能透過模擬器，開發與測試量子演算法，藉此瞭解量子電腦的效能。Braket服務還能讓客戶觸及不同供應商所提供的初期階段量子運算硬體，包括D-Wave、IonQ以及Rigetti Computing。

AWS副總裁貝爾（Charlie Bell）說：「顧客正詢問能測試量子電腦，以及探索這項科技潛能的方式」。波音（Boeing）計劃與AWS展開合作，探尋量子電腦的應用潛能，包括量子通訊，以及在材料科學研究上的應用。

亞馬遜預計在2020年將Braket服務推廣至所有消費者，該電商龍頭正積極跟進微軟、Google以及IBM。微軟和IBM正讓顧客透過各自的雲端系統，試驗量子運算的效能。目前雲端運算市場由亞馬遜和微軟稱霸，兩大企業去年總共囊括六成市占。

AWS技術副總裁瓦斯（Bill Vass）表示，量子運算將幫助運輸與物流企業，包括亞馬遜在內。量子科技能即時尋找配送最有效率的路徑並避開交通壅塞。「量子運算具有解決複雜問題的潛力，這是當前電腦的運算法則難以辦到的。」瓦斯表示，AWS斥資鉅額投資量子科技，但未透露實際金額。

AWS 2日表示，正在加州理工學院（Caltech）附近設立AWS量子計算中心，藉此聚集公司內部、加州理工學院和其他機構的專家人才，目標是研究能讓量子科技量產的技術，並找出量子運算應用效率最高的領域。

量子電腦目前尚未進入商業化。IBM自2016年提供客戶透過雲端平台使用初期階段的量子運算機器；Google 10月表示，自家的量子處理器能在三分鐘產生大約100萬個隨機數字樣本；微軟也在11月推出雲端量子電腦服務，讓企業可以透過傳統電腦提升運算速度。

AWS量子運算主管塞維里尼（Simone Severini）表示，儘管量子運算每天都推陳出新，但仍難以預估實現商業化並帶來真正商業價值的時機點。

亞馬遜旗下雲端服務部門AWS 2日推出全新量子運算服務Braket的「預覽版」，...
亞馬遜旗下雲端服務部門AWS 2日推出全新量子運算服務Braket的「預覽版」，企業客戶可透過模擬器開發與測試量子演算法，藉此瞭解量子電腦的效能。 路透
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