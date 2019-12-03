搶當領頭羊 T-Mobile全美推出5G服務

2019-12-03 17:57 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



美國第3大電信公司T-Mobile今天表示，自己成為首家在全美推出5G無線服務的電信商，但網速會比部分人士預期還慢。

T-Mobile在聲明中表示，旗下5G網路覆蓋2億人口，並「穿越牆壁」，表現比對手威瑞森通訊（Verizon）及AT&T公司今年稍早推出的5G有限部署範圍出色。

T-Mobile說「今天推出的服務立即讓T-Mobile一躍站上全國最大5G網路領導地位。」

T-Mobile也說，如果完成與史普陵特公司（Sprint）合併的計畫，會改善並擴展5G網路。這兩家電信公司的合併案獲得美國監管單位核可，但在美國數個州面臨司法挑戰。

T-Mobile系統在低頻段運作，提供比現行4G網路還快的速度，但仍低於5G承諾的最大值，不過T-Mobile仍稱這是「真正、基於標準的5G」。

T-Mobile技術長芮伊（Neville Ray）表示：「我們打造更多人能在更多地方使用的5G，而這只是開始。有了New T-Mobile（T-Mobile和史普陵特合併後的公司名），我們會看到5G網速走上跟長期演進技術（LTE）相同的道路，隨著時間呈指數型成長。」

芮伊說：「另外，真正廣泛而深入的5G，將釋放幾乎會觸及到每個經濟領域的全新創新類別。5G未來一片光明，就從今天開始。」

T-Mobile將販售一加（OnePlus）7T Pro 5GMcLaren和三星Galaxy Note10+ 5G等5G智慧型手機。