我知道你錢花哪… 銀行情蒐顧客消費 推銷特定產品

2019-12-03 16:22 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合2日電



銀行加入追蹤民眾消費行為的戰局，利用消費者的信用卡或簽帳金融卡觀察民眾的消費，藉此推銷特定產品。

多年來，谷歌和臉書利用用戶的網路行為推出廣告；亞馬遜、連鎖藥局華格林(Walgreens)等零售業者也會定期收集民眾的交易紀錄，預測未來的消費與品牌忠誠度。

現在多家銀行也打算利用手上持有的民眾消費習慣，為零售業者找出可能的消費者，藉此擴大銀行營收。銀行逐漸意識到自己坐擁數據金山，這些數據可以用來預測或影響民眾的支出；過去這些數據多用來避免詐騙。

富國銀行(Wells Fargo)11月21日開始為個別消費者客製化零售建議，大通銀行(Chase)、美國銀行(Bank of America)、PNC財務公司、SunTrust和許多小型銀行也跟進。

貿易集團卡聯協會(CardLinx Association)總裁兼執行長塔瓦瑞斯(Silvio Tavares)表示，有別於谷歌和臉書依據用戶的搜尋、拜訪網站或按讚內容來推斷用戶，「銀行握有秘密武器，他們真的知道我們把錢花在哪裡；這可以更有力預測我們的消費。」

雖然銀行表示，他們很謹慎推動並且注意隱私顧慮，但目前不清楚消費者是否完全了解銀行的計畫。

新創公司Cardlytics為富國、大通等銀行經營提供消費者建議的計畫，該公司表示，他們透過合作深入了解市值約2.8兆元的全球消費者年度支出。這類活動仍在初步計畫，尚不清楚後續如何進行，例如Cardlytics不會用推播通知，但可在銀行應用程式或網站看到建議。

銀行通常不會詳細解釋如何使用消費者的數據，許多銀行也不會尋求民眾同意，不過銀行堅稱不會分享個資給其他公司，因為他們會用匿名身份數字；但隱私專家和維權團體卻說這些數據可被「去匿名化」，最後恐變相鼓勵民眾過度消費。