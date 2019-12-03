親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

國賠法三讀通過！颱風天執意登山觀浪出意外可免賠

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

我知道你錢花哪… 銀行情蒐顧客消費 推銷特定產品

2019-12-03 16:22世界日報 編譯郭宣含／綜合2日電

銀行加入追蹤民眾消費行為的戰局，利用消費者的信用卡或簽帳金融卡觀察民眾的消費，藉此推銷特定產品。

多年來，谷歌和臉書利用用戶的網路行為推出廣告；亞馬遜、連鎖藥局華格林(Walgreens)等零售業者也會定期收集民眾的交易紀錄，預測未來的消費與品牌忠誠度。

現在多家銀行也打算利用手上持有的民眾消費習慣，為零售業者找出可能的消費者，藉此擴大銀行營收。銀行逐漸意識到自己坐擁數據金山，這些數據可以用來預測或影響民眾的支出；過去這些數據多用來避免詐騙

富國銀行(Wells Fargo)11月21日開始為個別消費者客製化零售建議，大通銀行(Chase)、美國銀行(Bank of America)、PNC財務公司、SunTrust和許多小型銀行也跟進。

貿易集團卡聯協會(CardLinx Association)總裁兼執行長塔瓦瑞斯(Silvio Tavares)表示，有別於谷歌和臉書依據用戶的搜尋、拜訪網站或按讚內容來推斷用戶，「銀行握有秘密武器，他們真的知道我們把錢花在哪裡；這可以更有力預測我們的消費。」

雖然銀行表示，他們很謹慎推動並且注意隱私顧慮，但目前不清楚消費者是否完全了解銀行的計畫。

新創公司Cardlytics為富國、大通等銀行經營提供消費者建議的計畫，該公司表示，他們透過合作深入了解市值約2.8兆元的全球消費者年度支出。這類活動仍在初步計畫，尚不清楚後續如何進行，例如Cardlytics不會用推播通知，但可在銀行應用程式或網站看到建議。

銀行通常不會詳細解釋如何使用消費者的數據，許多銀行也不會尋求民眾同意，不過銀行堅稱不會分享個資給其他公司，因為他們會用匿名身份數字；但隱私專家和維權團體卻說這些數據可被「去匿名化」，最後恐變相鼓勵民眾過度消費。

詐騙廣告

相關新聞

反制數位稅 美國擬對法700億商品課重稅

2019-12-03 14:13

路透：衰退風險高 日本準備祭出1,200億美元刺激方案

2019-12-03 11:27

貿易戰新戰場！美擬對700億法國商品加徵最高100％關稅

2019-12-03 11:16

經濟解析／川普加徵關稅 管他是敵是友

2019-12-03 11:04

氣候會議／格陵蘭冰蓋裂縫形成瀑布 加速海平面上升

2019-12-03 10:32

氣候會議／中國重啟燃煤電廠 與巴黎協定承諾背道而馳

2019-12-03 09:21

美元跌至兩周來低點 因美國製造業數據不佳

2019-12-03 08:02

美擬對法國24億美元產品加徵關稅 報復美企遭課數位稅

2019-12-03 07:23

道瓊大跌268點 川普推特又引發貿易疑慮

2019-12-03 06:39

製造數據令人失望 貿易停滯拖累美股

2019-12-03 05:37

免稅化妝品 未來按一下就有…

2019-12-03 02:23

歐亞景氣好轉信號 亮了

2019-12-03 00:54

蘋果有多威？標普500能源股總市值還不如它

2019-12-03 00:47

任天堂Switch熱賣 激勵上調今年財測

2019-12-03 00:09

支援網購 美零售業調整門市人力

2019-12-03 00:08

Nikon相機 賣輸Sony

2019-12-03 00:07

橄欖油逢利空 價格直直落

2019-12-03 00:07

氣候變遷大會 建構碳市場

2019-12-03 00:07

全球「以債養經」 聲量擴大

2019-12-03 00:06

歐盟新官上任 力拚減碳

2019-12-03 00:06

美對巴西、阿根廷鋼鋁加稅

2019-12-03 00:05

亞銀 擬取消援助中高所得國

2019-12-03 00:05

油國放話擴大減產 油價飆

2019-12-03 00:03

向北京靠攏？ 印尼考慮找亞投行融資 籌措遷都資金

2019-12-02 23:21

普亭與習近平視訊連線 啟動首條俄中天然氣管

2019-12-02 22:25

任天堂Switch持續狂賣 家機掌機合一、人氣遊戲是關鍵

2019-12-02 22:24

首位印在錢幣上的活人 瑞士明年推出費德勒紀念幣

2019-12-02 22:10

印度研擬限外企參與資通 華為成焦點

2019-12-02 21:01

南韓11月CPI轉正 四個月來首見

2019-12-02 20:53

歹年冬！景氣慘南韓企業今年掀起裁員風 每5家就有1家

2019-12-02 18:14

26歲就存3000萬元 他分享2點致富之道

2019-12-02 17:51

影／不會壞的蘋果？美國「宇宙脆」冷藏一年不變味

2019-12-02 17:38

美黑色星期五 網購額創新高

2019-12-01 23:38

美三零售業者 躍黑色星期五大贏家

2019-12-01 23:37

南韓出口 連12月衰退

2019-12-01 23:37

全球股市 明年續走多頭

2019-12-01 23:37

日刺激經濟 擬砸910億美元

2019-12-01 23:36

ETF規模 衝上6兆美元

2019-12-01 23:36

社民黨選出左派新黨魁…德國政盪 歐元有壓

2019-12-01 23:36
看更多

熱門文章

美亞太助卿：不稱台灣是國家 信守一法三公報

2019-12-03 06:54

100美元買的倉庫舊車 24年後被馬斯克以近百萬美元標走

2019-12-02 23:31

道瓊大跌268點 川普推特又引發貿易疑慮

2019-12-03 06:39

百年歷史景點再傳失火！塞尚最愛的南法咖啡廳「兩個男孩」燒毀

2019-12-02 22:28

香港爭議 陸對美祭制裁

2019-12-03 00:01

男人再壯都「不舉」！網瘋「椅子挑戰」 唯女人做的到

2019-12-02 17:23

她見10元紙鈔遭寫字 細看內文哭慘

2019-12-02 17:03

神力女超人是真的！ 2500年前墓穴挖出亞馬遜戰士遺骸

2019-12-03 13:03

日本皇室警察重機要價3530萬日圓 網驚：可以變身？

2019-12-02 21:59

英女王駕崩消息瘋傳 王室這樣解釋

2019-12-03 08:51

26歲就存3000萬元 他分享2點致富之道

2019-12-02 17:51

高中生讓座遭婉拒被同學笑 孕婦回一句話網讚「很帥氣」

2019-12-03 08:58

美簽「香港法案」陸反制 美國務院、非政府組織皆回應

2019-12-03 07:16

被川普嘲笑兩年多 前FBI律師佩吉打破沉默受訪、推文

2019-12-03 05:01

川普：香港法無助美中協商 羅斯：沒談成就加關稅

2019-12-03 07:40

歹年冬！景氣慘南韓企業今年掀起裁員風 每5家就有1家

2019-12-02 18:14

第二波反制？環時：將公布美企黑名單 報復新疆法案

2019-12-03 11:28

製造數據令人失望 貿易停滯拖累美股

2019-12-03 05:37

麥當勞推妙招「單手拿套餐」 他一試悲劇了！

2019-12-03 11:07

投下160億日元！東京巨資買島 為配合美軍登陸演習

2019-12-02 21:26

習近平攬外援 中俄同聲批美

2019-12-03 00:28

Nikon相機二哥地位不保？ 今年度銷量將輸給SONY

2019-12-02 22:54

安德魯王子性醜聞女主角首次受訪 爆料「他是令人厭惡的舞者」

2019-12-03 09:17

油國放話擴大減產 油價飆

2019-12-03 00:03

英2正妹通過魔鬼步兵訓練 成為首批能上戰場殺敵的女兵

2019-12-03 14:09

影／不會壞的蘋果？美國「宇宙脆」冷藏一年不變味

2019-12-02 17:38

受夠了！靠仇恨養大的政黨 義大利人為何不再忍了

2019-12-03 10:00

換囚！加國前副總理籲以孟晚舟換回中國拘捕的2加國人

2019-12-03 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top