貿易戰新戰場！美擬對700億法國商品加徵最高100％關稅

2019-12-03 11:16 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



美國總統川普政府2日表示，由於法國對美國科技公司開徵的數位稅具歧視性，因此擬對價值24億美元（約台幣732.2億元）的法國進口商品課徵最高100%的報復性關稅。

美國貿易代表署 （USTR）一個月前就針對法國數位稅進行調查，USTR調查後判定，法國數位稅歧視美國企業、與國際稅收政策的現行原則相牴觸，並對受牽連的美國企業造成異常嚴重負擔。

USTR說，提議對價值24億美元的某些法國進口商品，包括葡萄酒、乳酪和手提包等，徵收最高100%關稅，目前還未擬定100%關稅的生效日期，將於明年1月7日舉行聽證會，1月14日之前收集大眾意見。

美國貿易代表賴海哲稱，USTR致力於反擊歐盟成員國日益增長的貿易保護主義，無論是數位服務稅或是其他針對措施，都對領先的美國科技巨頭施加不平等待遇。

USTR警告，美國政府也正考慮針對義大利、奧地利和土耳其的類似稅負擴大調查。

10月時世界貿易組織（WTO）裁定美國可就空中巴士（Airbus）補貼爭議，對歐盟加徵75億美元的關稅，USTR此次會將一些未包含在內的法國產品納入新清單中。

法國政府今年中旬批准向跨國科技巨擘徵收3%數位稅，將打擊大型美國科技公司。法國領袖們對此表達擔憂，因為政府將無法從線上銷售或廣告獲取利潤，英國和印度等國家也有同樣困擾。

川普7月曾揚言要對法國葡萄酒開徵關稅以報復法國的數位稅，但8月時法國和美國已就化解數位稅爭端達成協議，並允許針對國際稅收協定進行跨國談判。