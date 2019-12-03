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經濟解析／川普加徵關稅 管他是敵是友

2019-12-03 11:04經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

美國與中國大陸以關稅開打的貿易戰，打打停停，現在被稱為「第一階段貿易協議」的文本討論將近兩個月了，還沒有結果。美國貿易代表署（USTR）對其他國家也沒閒著，一樣以關稅為武器向諸多友邦「討回公道」。最新的措施是周一（2日）宣布要對價值24億美元的法國產品加徵100%懲罰關稅。

美國認定盟邦法國開徵數位服務稅是針對美國科技公司的不公平歧視待遇，因此決定對法國輸美香檳、手提包、乳酪等產品加稅。同一天稍早，另也宣布恢復對阿根廷和巴西的鋼、鋁課徵進口關稅。川普去年對之豁免，金融時報說，現在要處罰巴、阿兩國的貨幣政策（兌美元貶值）決定不再免稅，同時也不滿他們坐收美中貿易戰漁翁之利，增加對中國大陸的農產品出口，排擠美國農民。

美國對盟邦的關稅開鍘計畫並不想就此告一段落，甚至準備擴及更多歐盟地區產品，涉及的國家包括英國、西班牙、德國當然還有法國，因為這個針對歐盟的關稅加徵環節，是因為今年10月世貿組織（WTO）裁定歐盟對空中巴士（Airbus）的補貼違法，賦予美國加稅補償權利。美國當時隨後就對價值75億美元的歐盟產品加徵25%關稅。

美國同時也警告也想追隨法國開徵數位服務稅的國家，像是義大利、奧地利、土耳其等，強調一旦他們真的也實施類似新稅，將同樣會像法國一樣面對美國對不公平貿易發動的「301調查」。

對法國數位服務稅的懲罰關稅不會馬上生效，需要經過公眾意見蒐集和舉行公聽會論辯後，才能決定實施細節。

至於中國大陸，如果沒能在15日之前談妥美中第一階段貿易協議文本，美國商務部長羅斯已說，早已預告的關稅就會如期自15日起加徵。

金融時報說，川普政府對不公平貿易立場又轉趨積極，加上美國製造業活動的數據疲軟，再度嚇壞投資人，美國股市周一以大跌作收。

美國總統川普（右）與法國總統馬克宏今年6月共同參加諾曼地登陸紀念活動時，互動熱絡...
美國總統川普（右）與法國總統馬克宏今年6月共同參加諾曼地登陸紀念活動時，互動熱絡。美聯社
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