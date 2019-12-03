失聯3個月 NASA找到印度月球登陸器

2019-12-03 10:42 中央社 華盛頓2日綜合外電報導



美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，NASA的月球軌道探測器找到印度9月墜毀在月球表面的印度登陸器「維克藍」（Vikram）。

NASA公布月球軌道探測器（LRO）拍攝的照片，顯示「維克藍」登陸器墜毀（印度時間9月6日，美國時間9月7日）主要衝撞和相關殘骸散落的區域，碎片散落在將近24個不同位置，範圍橫跨數公里。

NASA聲明指出，9月26日曾公布一張此處的鑲嵌圖，邀請大眾一起尋找登陸器的蹤跡。一位名為蘇布拉瑪寧（Shanmuga Subramanian）的人士聯繫月球軌道探測器計畫團隊，確認發現第一個碎片殘骸，位在主要墜毀地點西北方約750公尺處。

亞洲新興大國印度7月發射月球飛船二號（Chandrayaan-2），期望藉此任務成為繼美國、俄羅斯及亞洲勁敵中國之後，第4個成功登月的國家，並且搶當第1個登陸月球南極的國家。

主要太空船在月球上空軌道繞行，登陸器「維克藍」和軌道飛行器分離後，從高軌道逐漸降低到低軌道，最後航向月球，準備登陸，過程費時5天，但降到距離月球表面2.1公里的高度後，即與地面控制站失聯。

降落任務失敗數日後，印度太空研究組織（IndianSpace Research Organization）表示，已確認登陸器的位置，但未能建立聯繫。