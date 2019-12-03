氣候會議／格陵蘭冰蓋裂縫形成瀑布 加速海平面上升

2019-12-03 10:32 聯合報 編譯 聯合報 編譯 胡夢瑋 ／即時報導



科學家指出，格陵蘭冰蓋（ice sheet）中裂痕形成的大量瀑布，恐加速海平面上升。

根據法新社，冰蓋厚度約一公里，夏天時，冰蓋表面融化形成數千個湖泊屬正常。許多湖泊能在幾小時內乾涸，在冰蓋底層留下裂口，最深的有一公里。在融冰季，冰蓋表面融化的水持續流入下方的裂口，產生一些世界最大的瀑布。

想要第一手觀察此過程十分困難，但劍橋大學一群冰川學家在2018年7月抵達格陵蘭Store冰川的幾天後，幸運地觀察到，湖泊的三分之二，或大約500萬公升的水，在五小時內快速乾涸，水已流入下方的裂縫，迅速形成全世界最高的瀑布之一。

華盛頓郵報報導，在高峰時，這些湖泊乾涸速度每三秒鐘可流逝掉一個奧林匹克游泳池大小。

用無人機空拍湖泊乾涸之前和之後的畫面顯示，深藍色的卵形湖泊，縮小為顏色較淺的小湖泊。

報導指出，格陵蘭冰蓋上由冰川融水構成的湖泊，坐落於Store冰川與西格陵蘭海水交界處的29公里處外。

冰蓋的裂縫形成瀑布，湖泊的水流到冰川底部975公尺處，並且與基岩相遇。在底層，這些水將潤滑冰蓋底部，加速冰塊流往海洋。

科學家透過無人機和其他高科技設備觀察湖泊乾涸，這些觀察將幫助研究人員更加了解冰蓋表層融化如何影響融化速率，並加速全球海平面上升速度。格陵蘭冰蓋是全球海平面上升最大促成者。