歐盟稱空巴已無補貼遭WTO駁回 美稱將擴大對歐加徵關稅

2019-12-03 10:29 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



世界貿易組織（WTO）否決歐盟所稱已不再對空中巴士（Airbus）提供補貼後，美國貿易代表署表示，將擴大對歐洲產品加徵報復性關稅。

同時，美國貿易代表署周一已提議對法國大約24億美元的產品加徵關稅，以反制法國對數位營業額課稅、讓Google、蘋果（Apple）、臉書（Facebook） 、亞馬遜等美國科技業受到打擊。

此外，美國貿易代表署發布聲明稱，「鑒於今天的報告以及雙方為解決爭端所做的努力缺乏進展，美國正在採取行動」。

WTO周一發布的一份最新合規報告中認定，由於歐洲各國政府過去的貸款還在，空巴生產的A350和A380客機仍繼續獲得政府補貼。

美國貿易代表賴海哲表示，這一裁決證實，歐洲對空巴的補貼繼續損害美國航空業，需要採取強有力的行動來消除這種扭曲市場的補貼。

今年10月，美國在WTO控告空巴非法補貼案勝訴，有權對對每年價值75億美元 的歐盟輸美商品加徵關稅。美國隨後對大部分空巴飛機，以及從單一麥芽威士忌到奶酪等歐盟輸美商品加徵部分關稅。

WTO將於明年就歐盟對波音非法補貼案做出裁決，歐盟也要求對美國輸歐商品加徵報復性關稅。

在周一的裁決中，一個三人小組駁回了歐盟的主張，即空巴最近決定停產銷售不佳的A380機型，代表這款巨型客機可以不再被視為對波音構成威脅，A380的競爭機型波音747 也已過時。

WTO裁定，空巴A380不再給波音造成銷售損失，但只要A380仍在生產和交付，就將繼續損害波音的市占。

空巴周一表示，WTO裁定「用於開發A380的貸款不再對波音的銷售產生影響，因此不再存在損失的銷售價值」，據此要求美國應立即將WTO 10月批准的75億美元關稅降低約20億美元。