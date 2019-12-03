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氣候會議／中國重啟燃煤電廠 與巴黎協定承諾背道而馳

2019-12-03 09:21聯合報 編譯徐榆涵／即時報導

全球氣候會議2日在馬德里登場，當世界各國領袖齊聚一堂討論如何減緩地球暖化時，紛紛把焦點落在溫室氣體最大排放國---中國大陸。

美聯社報導，中國每年燃煤量占世界燃煤需求的一半。在2000年至2008年間，中國年度碳排量幾乎增加兩倍，目前約占世界總量的30%。

然而，中國仍是太陽能板、風力發電機和電動汽車的領先市場，所製造的太陽能電池約占全球總安裝量的三分之一。

哥倫比亞大學全球能源政策研究中心駐北京研究員涂建軍（Kevin Tu）表示，看到中國能源發展有許多矛盾，同時身為全球最大的煤炭市場和最大的清潔能源市場。

由於中國龐大的能源需求，此種顯著的矛盾情況並非不可能。但是隨著中國經濟放緩至近25年來新低（根據政府統計，中國第三季經濟成長率僅6%），決策者加倍支持煤炭和其他重工業，同時並收緊可再生能源補貼。

近期有媒體報導和衛星影像指出，中國正在建設或計畫蓋新的燃煤電廠，總發電量達148GW（十億瓦），幾乎等同於歐盟國家在未來幾年內的燃煤電廠總發電量。

同時，研究機構彭博新能源財經的數據顯示，與去年同期相比，2019年上半對中國可再生能源的投資下降近40%，政府大幅消減對太陽能的補貼。

中國生態環境部副部長趙英民上周表示，「我們持續致力於對抗氣候變遷，但在另一方面，我們的確面臨諸多挑戰，例如發展經濟、改善人民生活、消除貧困與控制汙染等」。

中國正興建更多燃煤電廠，並收緊可再生能源補貼，與先前做出對抗氣候變遷的承諾背道而...
中國正興建更多燃煤電廠，並收緊可再生能源補貼，與先前做出對抗氣候變遷的承諾背道而馳。美聯社
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