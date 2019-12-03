氣候會議／中國重啟燃煤電廠 與巴黎協定承諾背道而馳

2019-12-03 09:21 聯合報 編譯 聯合報 編譯 徐榆涵 ／即時報導



全球氣候會議2日在馬德里登場，當世界各國領袖齊聚一堂討論如何減緩地球暖化時，紛紛把焦點落在溫室氣體最大排放國---中國大陸。

美聯社報導，中國每年燃煤量占世界燃煤需求的一半。在2000年至2008年間，中國年度碳排量幾乎增加兩倍，目前約占世界總量的30%。

然而，中國仍是太陽能板、風力發電機和電動汽車的領先市場，所製造的太陽能電池約占全球總安裝量的三分之一。

哥倫比亞大學全球能源政策研究中心駐北京研究員涂建軍（Kevin Tu）表示，看到中國能源發展有許多矛盾，同時身為全球最大的煤炭市場和最大的清潔能源市場。

由於中國龐大的能源需求，此種顯著的矛盾情況並非不可能。但是隨著中國經濟放緩至近25年來新低（根據政府統計，中國第三季經濟成長率僅6%），決策者加倍支持煤炭和其他重工業，同時並收緊可再生能源補貼。

近期有媒體報導和衛星影像指出，中國正在建設或計畫蓋新的燃煤電廠，總發電量達148GW（十億瓦），幾乎等同於歐盟國家在未來幾年內的燃煤電廠總發電量。

同時，研究機構彭博新能源財經的數據顯示，與去年同期相比，2019年上半對中國可再生能源的投資下降近40%，政府大幅消減對太陽能的補貼。