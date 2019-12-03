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國際原油大漲 鈀金創新高、銅三連跌

2019-12-03 08:22經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油期貨周一創下逾一周來最大漲幅，交易員留意OPEC+本周開會是否會加大減產力度的最新跡象。鈀金價格創下歷史新高，因中國製造業數據表明景氣有所復甦。紐約市場銅價連續第三個交易日走低，創近三周來最長連跌，川普的最新關稅決定引發對全球貿易風險的疑慮。以下是整理自彭博的大宗商品行情：

●油價上漲

WTI原油期貨周一上漲1.4%。伊拉克石油部長暗示OPEC+可能會進一步減產，而減產同盟其他成員堅持認為不大可能加大減產力度。

紐約商業交易所1月交割的WTI原油期貨上漲79美分，結算價報每桶55.96美元。倫敦ICE歐洲期貨交易所2月交割的布蘭特原油期貨上漲43美分，結算價報60.92美元。

●中國製造業數據刺激鈀金價格創歷史新高

中國官方的製造業採購經理指數在11月升至50.2，4月以來首次進入擴張區間。本月早些時候的數據顯示，歐洲重要的精煉貴金屬中心瑞士的鈀出口量升至五年最高，對香港的出口激增。

彭博行業研究分析師Eily Ong表示，儘管汽車銷售低迷，但歐洲和中國越來越嚴格的環保法規正在推動消費，而且產量無法滿足需求的狀況可能會持續到2020年末。

在紐約商業交易所，3月份交割的鈀金期貨一度上漲1.4%至每英兩1,835.40美元，是該交易所最活躍合約的歷史最高水平。

●紐約銅期貨下跌

紐約市場銅價連續三個交易日走低，創近三周來最長連跌時間。川普表示將恢復對阿根廷和巴西出口的鋼鐵和鋁加徵關稅，理由是這兩國讓本幣貶值的行為削弱了美國農產品的出口競爭力。美國公佈的一項製造業指數連續第四個月保持在50這一榮枯分水嶺下方，進一步預示工業金屬需求疲軟。

紐約時間下午1:01，3月交割的銅期貨下跌0.4％，結算價報每磅2.6505美元。在倫敦金屬交易所，鋁和錫攀升；銅，鎳，鉛和鋅下跌。

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