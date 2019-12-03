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計畫訪台？美亞太助卿：信守台灣關係法與美中三公報

2019-12-03 06:54聯合報 華盛頓記者張加／即時報導

美國國務院亞太助卿史達偉2日被問及是否計畫訪問台灣，史達偉回應，美方信守台灣關係法與美中三公報，且不稱台灣為國家。

關於香港情勢，史達偉表示，若香港失去自治，依法美方需採取行動，將影響香港作為貿易區及其他條件；史達偉並再度呼籲北京履行維持香港自治的承諾。

史達偉（David Stilwell）2日出席「布魯金斯研究院」談論中國大陸在東亞角色的研討會，主持人詢問史達偉，美方如何展現對區域承諾，史達偉提及其上任後訪問日本、澳洲等多地，也是展現美方支持的一種方式。

記者之後問史達偉，既然他透過訪問日本等亞洲國家展現美國支持，是否計畫訪問台灣，以展現美對台支持；史達偉並未回答是否計畫訪問台灣，卻將重點放在美國政策不稱台灣為國家。

史達偉回應，「你提到國家，你知道美國信守台灣關係法與（美中）三公報，我遵從也支持這點，而且我不會稱台灣為國家。」

此外，媒體詢問史達偉，香港作為獨立關稅區是否仍符合美方利益，以及中方宣布禁止美艦訪港和制裁部分非政府組織，美方有何回應。

史達偉並未回應北京的反制措施，僅指出美方肯定希望能維持當初的協議，「香港人權與民主法案」通過後，美方將持續提出對香港自治的評估，若香港失去自治，則依法美方需要採取一些行動，將影響香港作為貿易區及其他條件。

史達偉表示，美方希望沒有暴力，也希望北京能履行維持香港自治的承諾。

美國國務院亞太助卿史達偉。華盛頓記者張加／攝影
美國國務院亞太助卿史達偉。華盛頓記者張加／攝影
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香港人權與民主法案北京台灣關係法

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