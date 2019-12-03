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製造數據令人失望 貿易停滯拖累美股

2019-12-03 05:37世界日報 記者張大仁／綜合報導

面對令人失望的製造業數據以及最新的貿易進展，美國股市在12月第一個交易日下跌。（...
面對令人失望的製造業數據以及最新的貿易進展，美國股市在12月第一個交易日下跌。（美聯社）
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美國股市在12月第一個交易日下跌，原因是投資人在結束一個月以來的強勁漲幅後，面對令人失望的製造業數據以及最新的貿易進展。

道瓊工業平均指數下跌268.37點或0.96%收2萬7783.04點。史坦普500指數回落27.11點或0.86%收3113.87點，為10月8日以來最大單日跌幅。那斯達克綜合指數下跌97.48點或1.12%收8567.99點。

臉書、亞馬遜和Alphabet的股價均下跌超過0.9%。Netflix股價下跌1.48%。一直是2019年最熱門的股票之一的Roku暴跌15.15%。

市場重點恐慌指數Cboe波動率指數(VIX)從12.6上升至14.5。

在上月的強勁表現之後，股市在12月的第一個交易日出現重挫。主要平均指數創下6月來最大單月漲幅，並創歷史新高。史指上月上漲3.4%，而道指上漲3.7%，那指則上漲4.5%。

Baird首席投資策略師比特斯(Bruce Bittles)表示：「進入12月的走勢和動能仍看漲。」「但是，投資人的樂觀情緒被許多標準衡量視為過度。儘管樂觀還不至於變成狂熱，但過度的投資人樂觀情緒通常顯示牛市最好暫停一下。」

美國供應管理協會(ISM)表示，美國製造業活動上月繼續萎縮。ISM製造業PMI在11月跌至48.1，低於估計的49.4。

National Securities市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「如果想找個賣出的理由，ISM數據就不錯。」「市場似乎希望在此暫時達到短期高點，也就是投資人希望部分獲利了結。」

然而，他指出，上月讓市場創下歷史新高的動力「仍然存在」。

在美國總統川普表示中國仍想達成貿易協議，「但我們等著瞧」之後，市場情緒也有所滑落。目前沒有明確跡象顯示兩國何時能夠簽署協議，在上周川普簽署支持香港抗議者的法案後，華府和北京之間出現了新的緊張局勢。川普說簽署法案「並不會讓現狀變得更好」。

中國官方媒體1日報導，北京希望取消關稅作為簽墨第一階段貿易協議的條件。雙方都需在12月15日之前達成協議。否則，美國對中國商品加徵關稅可能會生效。

Tribeca Trade Group CEO佛羅姆茲(Christian Fromhertz)表示：「環繞12月15日與貿易有關的烏雲，仍籠罩在市場上。」「它總歸要在某個時點做出決定，無論是要降低關稅還是延後關稅。」

川普2日還表示，他將恢復對從巴西阿根廷進口金屬的關稅。他推文指出：「巴西和阿根廷一直在讓其貨幣大幅貶值。這對我們的農民不利。因此，我將恢復從這些國家和地區運往美國的所有鋼材和鋁的關稅，立即生效。」

川普在另一條推文中指出，從他在2018年3月1日宣布首宗關稅以來「美國股市已上漲了21%」。他補充說，美國正在「吸納大量資金」。

同時，《環球時報》的報導指出，中國將公布「不可靠的實體名單」進行報復。該名單意在懲罰中國政府認為有害於該國利益的企業。報導說，這份名單將「很快」就會公布。

川普北京巴西阿根廷農民

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