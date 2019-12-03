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蘋果有多威？標普500能源股總市值還不如它

2019-12-03 00:47經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

倫敦金融時報（FT）報導，蘋果公司（Apple）現在的市值，已超越美股標普500能源指數成分股的總市值。蘋果股價持續攀升，讓蘋果的市值衝上約1.2兆美元，超越標普500能源股的總市值，並將宿敵微軟拉下王座，重登全球市值最高上市公司寶座。

蘋果股價今年暴漲近70%，11月27日收在每股267.84美元，再創新高，讓許多去年因擔憂中美貿易戰和iPhone銷售放緩而看衰蘋果的基金經理人，都跌破眼鏡。

蘋果的穿戴裝置部門是最大功臣，幫助蘋果上季財報超越華爾街預期，市值一度突破1.19兆美元。微軟股價今年表現一樣亮眼，市值曾高達1.16兆美元，還是比蘋果低了一點。

標普500能源股的總市值現在約為1.12兆美元。雖然今年全球股市大多都翻揚，但油價始終無法收復2018年第4季的失土，近半年倫敦布蘭特原油幾乎都在每桶60至65美元之間震盪，去年10月最高曾漲破80美元。

中美貿易緊張局勢升級，加速全球經濟成長放緩的疑慮，油價等天然資源的價格也普遍承受壓力。

雖然最近部分憂慮已稍微減緩，但顧問業者IHS Markit資深經濟學家William May表示：「商品市場需要有明確的證據，證明製造業的情況確實有所改善，以及美中貿易談判能有具體的進展，油價才可能持續回升。」

高盛則表示，投資人也開始不再青睞例如能源等過度負債又不環保的產業，「在我們看來這些公司不僅產能過剩、相對於獲利他們的負債也太多，碳排放量又大，這三個原因今年都讓投資人望之卻步」。

蘋果股價暴衝，帶動市值衝上近1.2兆美元，比標普500能源指數成份股加起來還多。...
蘋果股價暴衝，帶動市值衝上近1.2兆美元，比標普500能源指數成份股加起來還多。 路透
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