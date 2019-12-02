任天堂Switch持續狂賣 家機掌機合一、人氣遊戲是關鍵

2019-12-02 22:24 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 易起宇 ／綜合外電



任天堂遊戲機Switch今年迎接上市以來第三次的年終購物季，專家預期，這款遊戲機今年仍會持續熱賣，而提供其最大銷售動力的，將是9月推出的攜帶專用平價版遊戲機Switch Lite，以及最新一代的寶可夢遊戲等人氣軟體。

據彭博彙整分析師預測數據，任天堂預期將在本季10至12月售出946萬台Switch遊戲機，和6,473萬套遊戲，超越去年的942萬台Switch和5,251萬套遊戲。

晨星（Morningstar）分析師伊藤和典表示，將家用型遊戲機和掌上型遊戲機特性合而為一的Switch，將能透過在家用平台上推出過去掌機上發售的人氣遊戲，達到「有效率的持續推出遊戲」。他預期，今年Switch的年終購物季業績，也將會是由這些遊戲支撐。

長年來都是藉由家用主機和掌上主機兩頭獲利的任天堂，透過了Switch將兩條獲利管道合為一體。

攜帶專用的Switch Lite在9月發售後的10天內銷售了195萬台。過去在NDS或3DS等掌機上高人氣的寶可夢最新系列作「寶可夢：劍盾」，也在11月中發售後的一周內銷售了600萬套，成為Switch上銷售速度最快的遊戲。10月中發售、可邊玩邊運動的「健身環大冒險」，在日本國內各地都供不應求，正在為了年終加緊出貨。

岩井Cosmo證券資深分析師川崎朝映表示，加入攜帶專用機這個新成長引擎，Switch的銷售已開始再度加速。「主機普及了，遊戲自然就會賣得好。能暢銷的環境條件都備齊了，業績自然就會衝得高。」