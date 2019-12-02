26歲就存3000萬元 他分享2點致富之道

2019-12-02 17:51 聯合新聞網 綜合報導



現年29歲的美國Youtuber果拉漢·司帝芬（Graham Stephan），日前分享自身經驗，除了如何靠著經營Youtube頻道，解說自己投資房地產的經驗，吸引122萬人訂閱外，他更分享2點致富的方法，就是不愛花錢和不買名牌服飾、不喝精品咖啡。據了解，果拉漢在26歲時，就已經是百萬（美元）富翁了。

果拉漢告訴CNBC的記者，自己從小就不喜愛花錢，因此能存下收入的將近99%。此外，他也拒喝精品咖啡，只喝超市購買的打折咖啡；至於名牌服飾，他完全不能理解為什麼要花費百倍的價格去買來穿，像平價服飾或鞋子只要用百分之1的價格就能在H&M買到與Gucci相類似的產品。

除了不愛花錢、不買名牌服飾以外，他平時會在平價超市買打折品來省錢，出去吃飯時也會和女友共享一份餐點。從事投資房地產的果拉漢也出租自己雙層公寓的一半，幫自己再增加一份收入。更值得一提的是，雖然果拉漢26歲就存到100萬美元（約3000萬新台幣），但直到2019年4月他才購買了一輛特斯拉（Tesla）Model 3代步，而且還是免費的，因為他製作了一支關於購買特斯拉Model 3的影片，而影片的收入正好和購車費用打平。

在節儉致富上，果拉漢非常自豪的表示沒人比他更節儉，而他現在每月收入高達22萬美元（約台幣660萬元），預估2019年總收入更可達到160萬美元（約台幣4800萬元）。果拉漢最後補充說，要成為百萬富翁無須很節省，也不需要每天工作12小時，只需創造性地思考找出自己的方法，並做一些不同於大家在做的事即可。

現年29歲的美國Youtuber果拉漢·司帝芬（Graham Stephan）分享2點致富的方法。圖擷自Graham Stephan facebook 分享 facebook