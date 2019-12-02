跟星星一起住一晚 太空旅館快開了法律卻沒跟上

2019-12-02 14:43 中央社 喬治亞首都特比利西1日綜合外電報導



厭倦了千篇一律的地球假期？不久後的某天，你就能搭上火箭，在眾星環繞、景觀超棒的「太空旅館」房間裡，把地球好好看個夠。

至少一些公司是這樣推銷的。

也想帶遊客遠離這個世界的Orion Span公司創辦人邦格（Frank Bunger）說：「這對今天的我們而言有點瘋狂，因為一切都還沒成真；但東西都是一樣，大家習以為常之前，聽來都很瘋狂。」

美國富豪狄托（Dennis Tito）2001年成為付錢上太空旅遊的全球第一人，據報他花了2000萬美元，搭乘俄羅斯聯合號火箭（Soyuz）前往國際太空站（ISS）。

隨著波音（Boeing）、太空探索科技（SpaceX）、藍源（Blue Origin）等公司開始探尋讓人更親近星星的方法，太空旅館商機應運而生。美國國家航空暨太空總署（NASA）也在6月宣布，最快打算2020年起，每年將開放2名公民停留國際太空站，每晚付費3萬5000美元（約新台幣107萬元），最多可停留1個月。

但大家摩拳擦掌進軍太空旅遊，也讓人質疑現行太空法的適切性。現行太空法規範太空探險以及避免太空被當成武器方面，旅館及度假相關規定卻付之闕如。

太空倡議組織「世界安全基金會」（Secure WorldFoundation）太空法顧問強生（Christopher Johnson）表示：「現在，有關在太空做某事的問題，很難（從太空法）得到明確答案。」

「目前還沒有關於太空旅館等提案的明確指南。」

邦格表示，2024年前，Orion Span打算帶第一批遊客進住該公司的太空旅館Aurora Station。

邦格說，最多5名遊客會在機組員陪同下，入住這艘私人噴射機大小、膠囊狀的太空船，每人至少付950萬美元（約新台幣2億8976萬元）就能在太空待上12天，目前已有約30人預付8萬美元（約新台幣244萬元）保留席位。

他說，遊客將在太空參與科學實驗，每天可欣賞約16次日出日落，還可在零重力狀態下打桌球。