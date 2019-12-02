親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

特斯拉開5年「里程數破百萬」 神人揭秘：維修費只花了44萬

高以翔回家了！陳偉霆目睹憾事沈默多天首發文

台美合辦研討會 台灣分享電子廢棄物處理經驗

2019-12-02 14:05中央社 曼谷2日專電

台美共同舉辦的電子廢棄物回收管理夥伴會議今天在曼谷登場，台灣除了分享資源回收和處理電子廢棄物的經驗外，也希望藉此平台，讓相關領域的台灣業者前進東南亞。

行政院環境保護署和美國環境保護署推動「國際環境夥伴計畫」（International EnvironmentalPartnership），12月2日到4日在曼谷共同舉辦國際電子廢棄物回收管理夥伴會議。

今年的會議共有9個國家、超過50位專家學者與會，分享各國的電子廢棄物管理和回收發展管理的經驗，並分享創新技術。

今年環保署由資源回收管理基金管理會執行秘書顏旭明率領與會，他表示，今年會議已經進入第9屆，台灣的資源回收制度受到各國肯定，且處理電子廢棄物在國際上具有領先地位，許多國家想借鏡台灣制度，控制環境汙染。

美國環保署國際事務部高級企劃經理韓杰亭（Justin J. Harris）表示，台美在相關領域合作已經20多年，國際環境夥伴計畫的目的在加強連結電子廢棄物管理、環境教育和海洋廢棄物處理等相關網絡，台灣在環境議題上有非常大的貢獻。

馬來西亞環境部環境防治官員諾阿莎瑪斯龍（NorAzah Binti Masrom）表示，由於人口數目相近，馬來西亞在處理電子廢棄物上採用台灣的模式，包括法令架構、政策、技術等，例如向製造商和進口商收取費用處理電子廢棄物，馬來西亞都向台灣學習了很多。

今年的會議中，各國將分享自己國家電子廢棄物回收管理制度的進展情形，顏旭明表示，這次台灣與會的人員領域涵蓋產官學，包括在台灣有領先技術的8家業者，他希望廠商藉由這樣的會議平台前進東南亞，且有好的成果。

廢棄物馬來西亞資源回收

相關新聞

同採寬鬆貨幣政策 為何中、美經濟表現兩樣情？

2019-12-02 11:01

特斯拉開5年「里程數破百萬」 神人揭秘：維修費只花了44萬

2019-12-02 12:33

維持減產還是再加大減產？ 五點看懂OPEC本周開會大哉問

2019-12-02 09:53

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-02 06:49

美黑色星期五 網購額創新高

2019-12-01 23:38

美三零售業者 躍黑色星期五大贏家

2019-12-01 23:37

南韓出口 連12月衰退

2019-12-01 23:37

全球股市 明年續走多頭

2019-12-01 23:37

日刺激經濟 擬砸910億美元

2019-12-01 23:36

ETF規模 衝上6兆美元

2019-12-01 23:36

社民黨選出左派新黨魁…德國政盪 歐元有壓

2019-12-01 23:36

美股技術面佳 12月看漲

2019-12-01 23:36

專家看本周經濟指標／全球商品貿易恐大幅下滑

2019-12-01 22:55

這款耶誕節重點商品漲價 竟與氣候變遷有關

2019-12-01 22:36

結果揭曉 今年購物季的贏家就是他們......

2019-12-01 21:12

全球ETF資產突破6兆美元 波動時恐加劇賣壓成隱憂

2019-12-01 19:34

拒絕過度消費 法國抵制亞馬遜「黑色星期五」促銷

2019-12-01 18:41

印度力拼提振經濟 計劃斥資100兆盧比發展基建計畫

2019-12-01 17:14

國際財經市場本周展望 2019/12/2~8

2019-12-01 13:54

27% 英女性科技人才占比創20年新低

2019-12-01 13:54

半導體重傷！ 南韓11月出口連12月下滑

2019-12-01 13:54

金價11月跌2.8% 幅度一年半最大

2019-11-30 23:37

70年首見 美成原油淨出口國

2019-11-30 23:37

油市利空罩頂 周線重挫

2019-11-30 23:37

德汽車業轉型 戴姆勒將裁萬人

2019-11-30 23:37

黑色星期五 實體店買氣冷

2019-11-30 23:37

伊爾艾朗專欄／五項投資鐵律靠不住了

2019-11-17 23:46

史賓塞專欄／新興經濟體的新弱點

2018-08-27 01:38

彭博資訊專欄／OPEC補得了伊朗供給缺口嗎？

2018-05-07 00:31

桑默斯專欄／金融情勢混沌…祝鮑威爾順風

2018-02-06 01:10

彭博資訊專欄／葉奶奶帶來安全感...市場想念

2018-02-04 00:40

彭博資訊專欄／美財長談美元…搞錯重點了

2018-01-29 00:10

伊爾艾朗專欄／美元弱勢 不致衝擊全球復甦

2018-01-20 00:14
看更多

熱門文章

川普貿易戰重創美國人！專家：百姓損失比經損高近9倍

2019-12-01 18:01

反被自己害！ 美國男子在家中遭自製誘殺機關擊斃

2019-12-02 08:24

日本花5年研發「透明橡皮擦」 只為一個原因超貼心

2019-12-01 21:10

台男子尼泊爾登山後身亡 外交部證實

2019-12-01 20:48

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-02 06:49

15歲偷渡歐陸卻魂斷 越人淘金被遮掩的真相是…

2019-12-02 11:00

特斯拉開5年「里程數破百萬」 神人揭秘：維修費只花了44萬

2019-12-02 12:33

全球ETF資產突破6兆美元 波動時恐加劇賣壓成隱憂

2019-12-01 19:34

金融時報：中國公司正在協助制定聯合國人臉辨識標準

2019-12-02 09:50

從聖母院、首里城到哈修塔特 網嘆：世界遺產受難年？

2019-12-01 19:17

美國紐奧良市法國區驚傳槍響 11人受傷2人情況危急

2019-12-01 20:47

拜登：若給川普當8年總統 美國人的品格將因此改變

2019-12-01 22:24

墨西哥小鎮警匪槍戰 4警殉職10歹徒喪命

2019-12-01 15:42

貿易戰+氣候變遷...陸最在意糧食安全

2019-12-02 00:09

馬爾他女記者之死引震盪 富商遭起訴總理料下台

2019-12-01 15:36

找回心跳聲！新娘邀「神秘嘉賓」 讓新郎驚喜淚崩

2019-12-02 12:18

影／美休士頓大學送餐機器人卡路邊 被救還會說謝謝

2019-12-01 18:05

路透：傳美中貿易談判已因川普簽香港法案而暫停

2019-12-02 11:26

愛子公主18歲！ 拚升學不忘運動

2019-12-02 01:12

美華盛頓州電影院 因為「人尿」被迫疏散

2019-12-02 08:08

誰准恐怖分子假釋 英朝野互推責任

2019-12-01 23:03

用AI找出東京最好吃拉麵店！這網站會排除不可靠評論

2019-12-01 15:10

全球股市 明年續走多頭

2019-12-01 23:37

日法芬擁核德廢核 輻射廢料難安置

2019-12-01 20:51

倫敦恐攻案／誰准恐怖分子假釋 英朝野互槓

2019-12-02 01:02

美黑色星期五 網購額創新高

2019-12-01 23:38

世界遺產「最美小鎮」 奧地利哈修塔特失火 4木屋燒毀

2019-12-02 01:10

全球抗暖化示威潮中…氣候峰會登場

2019-12-02 00:10

棄台與中國建交 這些太平洋島國其實有這個原因…

2019-12-01 19:05

美中貿易協議難產 傳因美方挺香港

2019-12-02 10:45

放棄和平讓葉門內戰再打5年 國際社會要付8842億元代價

2019-12-02 11:32

澳洲外交部：中國拘禁澳籍作家楊恆均 情況令人無法接受

2019-12-02 09:12

美三零售業者 躍黑色星期五大贏家

2019-12-01 23:37

俄羅斯西伯利亞東部巴士墜橋 釀19死21傷

2019-12-01 22:52

島國沉沒危機...應對氣候變遷 美中角力新戰場

2019-12-02 00:06

200kg鋼琴家遭飛機馬桶吸住！崩潰呼救「我不想死在馬桶上」

2019-12-02 14:03

加媒：孟晚舟被拘周年 被中國拘捕的加國人受何待遇？

2019-12-02 13:16

有爆炸？軍機起飛聲爆？倫敦清晨大批民眾報案

2019-12-01 14:56

長銷地位確立 任天堂Switch本季料再熱賣946萬台

2019-12-02 08:16

不追隨阿公路線了？ 金正恩改穿雙排扣黑色皮風衣

2019-12-02 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top