台美合辦研討會 台灣分享電子廢棄物處理經驗

2019-12-02 14:05 中央社 曼谷2日專電



台美共同舉辦的電子廢棄物回收管理夥伴會議今天在曼谷登場，台灣除了分享資源回收和處理電子廢棄物的經驗外，也希望藉此平台，讓相關領域的台灣業者前進東南亞。

行政院環境保護署和美國環境保護署推動「國際環境夥伴計畫」（International EnvironmentalPartnership），12月2日到4日在曼谷共同舉辦國際電子廢棄物回收管理夥伴會議。

今年的會議共有9個國家、超過50位專家學者與會，分享各國的電子廢棄物管理和回收發展管理的經驗，並分享創新技術。

今年環保署由資源回收管理基金管理會執行秘書顏旭明率領與會，他表示，今年會議已經進入第9屆，台灣的資源回收制度受到各國肯定，且處理電子廢棄物在國際上具有領先地位，許多國家想借鏡台灣制度，控制環境汙染。

美國環保署國際事務部高級企劃經理韓杰亭（Justin J. Harris）表示，台美在相關領域合作已經20多年，國際環境夥伴計畫的目的在加強連結電子廢棄物管理、環境教育和海洋廢棄物處理等相關網絡，台灣在環境議題上有非常大的貢獻。

馬來西亞環境部環境防治官員諾阿莎瑪斯龍（NorAzah Binti Masrom）表示，由於人口數目相近，馬來西亞在處理電子廢棄物上採用台灣的模式，包括法令架構、政策、技術等，例如向製造商和進口商收取費用處理電子廢棄物，馬來西亞都向台灣學習了很多。

今年的會議中，各國將分享自己國家電子廢棄物回收管理制度的進展情形，顏旭明表示，這次台灣與會的人員領域涵蓋產官學，包括在台灣有領先技術的8家業者，他希望廠商藉由這樣的會議平台前進東南亞，且有好的成果。