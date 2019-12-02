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特斯拉開5年「里程數破百萬」 神人揭秘：維修費只花了44萬

2019-12-02 12:33聯合新聞網 綜合報導

全球首台特斯拉的里程數突破100萬公里。圖／取自《Manager Magazin...
全球首台特斯拉的里程數突破100萬公里。圖／取自《Manager Magazin》
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電動車也耐用！電動車界名人Hansjörg Eberhard von Gemmingen指出，他在2014年購入的特斯拉Model S P85，目前總里程數已達100萬公里，是全球里程數最高的一台特斯拉，且由於保有良好的電池使用習慣，5年來僅花費1.3萬歐元(約台幣44萬元)的維修費用，許多耗材還是在里程數超過50萬公里時更換，可見其耐用程度。

根據《Manager Magazin》報導指出，Hansjörg Eberhard von Gemmingen共花費5年時間完成里程數百萬公里的里程碑，換算下來每天需開555公里、每個月需開1.6萬公里。

Hansjörg Eberhard von Gemmingen說，當初僅是想驗證，在充電設備尚未普及化的條件下，電動車是否可以應付代步需求。細看該輛特斯拉的保養紀錄，5年來共約花費44萬元，包括更換2次電池模組、4次電動馬達、車門把手、中控大螢幕等，且因特斯拉有提供8年不限里程數電池與馬達的保固優惠，讓維修費不致太高。其中許多耗材均是在里程數超過50萬公里時，才一併更換的。

Hansjörg Eberhard von Gemmingen指出，5年來幾乎沒有將車開到沒電過，多半會使用一般的慢速充電進行回充，若需使用超級充電站的話，他會讓電池模組維持8成電量。他也說不喜歡在晚上出去吃飯時給汽車充電，而是會選擇在用電量較低的半夜給汽車充電，效果更好。他表示，未來將挑戰200萬公里的紀錄，以證明電動車可以長期使用。

特斯拉電動車

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