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OPEC+本周集會 料將同意延長現行減產規模

2019-12-02 10:19經濟日報 編譯黃淑玲／綜合外電

石油輸出國組織和盟國（OPEC+）本周四和周五（5、6日）將在維也納集會討論減產方案，預料會同意繼續延長現行減產規模，但不準備再進一步降低產量。彭博資訊說，OPEC+賭的是美國明年的石油產量會快速減少；華爾街日報則是聚焦沙烏地阿拉伯需要減產延續、穩定油價，以利沙國國家石油公司（Aramco）上市。

目前OPEC+的減產協議規定每日減產120萬桶，協議明年3月底到期。沙國將在會議時推動將期限至少延到明年6月，以免在Aramco首次公開發行股票（IPO）作業期間油價突然大跌。沙烏地阿拉伯國家石油公司訂5日公布IPO定價，一位沙國石油顧問告訴華爾街日報，沙國需要「油價持穩在每桶至少60美元」。

布蘭特原油價格今年大多數時間維持的每桶60美元附近，比今年一開始的價格高了14%，不過比去年4月時的高峰75.6美元還是差一大截。

彭博指出，石油產業、石油交易商大多預期美國明年的產油量會比今年少，跟2018年比更會明顥縮減。不過OPEC現在最要擔心的可能不是美國是不是繼續大量地生產頁岩油，而是其他地區的產油量提高。

例如巴西和挪威。這兩國的產油量預估明年會比今年增加更多，另外南美洲小國蓋亞那，也將開始首度出產石油。

彭博說，美國石油生產在今年9月觸及歷史高點到達日產1,750萬桶，比去年同期多130萬桶。估計至少一直到明年初，產量仍擴張之後才會反轉減少產量。

沙烏地阿拉伯國家石油公司一處石油生產設施。 路透
沙烏地阿拉伯國家石油公司一處石油生產設施。 路透
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