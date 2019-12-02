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維持減產還是再加大減產？ 五點看懂OPEC本周開會大哉問

2019-12-02 09:53經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電

石油輸出國組織（OPEC）本周四將在維也納開會，俄羅斯和其他產油國也將在周五加入討論，就明年產量達成共識。儘管全球面臨需求疲弱的隱憂、美國生產持續強旺，目前布蘭特原油價格仍處於每桶60美元上方，在部分產油國看來算是還能接受的水準。以下是金融時報整理的市場關心這次會談的五個重點：

●最符合2020年供需的減產協議

目前每日減產120萬桶的協議將於2020年3月到期。官員本周將決定是否延長或者加大現有的減產規模。分析師預料，目前的減產協議可能延到明年年中甚至更久，同時要求若干國家加強落實減產。

●沙國料施壓

據知情人士透露，沙國新任石油部長阿布都阿濟茲．賓．沙爾曼親王料向按目前減產協議未能達標的國家施壓。金融時報報導說，阿布都阿濟茲會比前任部長更強硬，他將警告，OPEC成員國若無法在12月和明年1月落實減產，沙國就不再肩負減產擔子，可能增加自己的產量。Energy Aspects顧問公司 Amrita Sen說：「沙國會盡自己的一份，但前提是其他國家也要分擔責任。」

這樣強硬的策略是阿布都阿濟茲在OPEC建立威望的手段，但也有風險。沙國需要高油價，尤其因為OPEC本周四會談之際，適逢沙烏地阿拉伯石油公司（Saudi Aramco）上市定價之時。

●俄羅斯減產會多積極？

阿布都阿濟茲上台後，沙國和俄羅斯之間的聯盟關係也備受關注。數十年來，這位親王始終將爭取其他產油國列為優先任務。不過，俄羅斯本地石油業者認為，減產形同補貼對手，認為明年3月沒有必要繼續減產，但值得留意的是，俄沙結盟不僅為了短期油價，也是俄羅斯總統普亭所認可的戰略關係。

●來自OPEC之外供給的壓力

國際能源總署（IEA）11月指出，OPEC明年面臨「重大挑戰」，因其他產油國擴大生產，破壞OPEC減產以阻止油價下跌的努力。俄羅斯生產已高於協議門檻，美國頁岩油成長空間也是個未知數。

●全球需求減弱之兆

美中貿易爭議未解，全球經濟走弱，讓全球各大機構不得不下修今明年需求成長的預測。因供過於求，OPEC自己也表示，有跡象顯示需求受壓。

沙國石油部長阿布都阿濟茲。路透
沙國石油部長阿布都阿濟茲。路透
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OPEC俄羅斯油價

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