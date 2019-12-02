今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-12-02 06:49 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 劉忠勇 ／綜合外電



美國政府將華為列入黑名單後，仍無法阻止供應商對華為出貨，據報導可能擴大管制權力，調整兩項關鍵規定，連外國製造的商品只要含有美國技術，對華為供貨時都要受限。以下是今天開盤前，最值得留意的五件國際和大陸要聞：

●影響美股的消息不只一樁

美股上周五因感恩節假期提前收盤，交易清淡，不過，香港議題及川普政府研議擴大限制美企對華為供貨，仍引發投資人疑慮，加上「黑色星期五」吸引的來客數下滑，令美股上周五（29日）自歷史高點回落。道瓊工業指數收跌112點或0.4%，報28,501點；標普500與那斯達克綜合指數皆收跌約0.4%。費城半導體指數跌幅較深，終場下挫1.1%，台積電ADR跌 1.9%。

不過投資人對美中達成貿易簽署第一階段協議的預期，推升美股11月收高；標普500指數月線上漲3.4%，為7月來最大單月漲幅；道瓊月線上漲3.7%，那斯達克月線上揚4.5%，都是6月以來最佳。

依據現行法規，外國供應鏈仍可繼續銷售產品給華為。川普政府內部已展開跨機構協商，研議修改兩項關鍵法規，允許相關部門監管非敏感產品的銷售，進一步提升黑名單對華為的限制。

●美黑色星期五業績旺，至少網購如此

最新數據顯示，今年美國「黑色星期五」的網購額創新高，達到74億美元，接下來將登場的「網購星期一」（Cyber Monday）網購金額也將刷新紀錄。根據數據分析公司，今年感恩節購物季社群媒體討論度最高的產品，為蘋果iPhone 11、任天堂Switch等消費電子商品。

奧多比分析公司（Adobe Analytics）的數據顯示，今年黑色星期五的網購額較去年成長19.6%至74億美元，為歷來黑色星期五新高，就單日業績而論，也僅次去年「網購星期一」的79億美元。

平均每位消費者的訂單金額為168美元，刷新紀錄，上周五透過手機「血拚」的金額增加15.8%至29億美元，歷來新高，占所有網購額的比率達39%。奧多比是根據美國百大線上零售商中80家交易，推估出此數據。

奧多比預測，將於2日登場的「網購星期一」網購金額，也將比去年攀增18.9%至創紀錄的94億美元。黑色星期五的最熱門玩具包括迪士尼「冰雪奇緣2」相關產品，最高人氣的電子產品為蘋果筆電、AirPods無線耳機和三星電視。

●第一階段的美中貿易協議卡在哪裡？

環球時報：中國希望在中美第一階段貿易協議中包含撤回已加徵關稅內容。環球時報周日報導，美國不能以承諾取消預訂本月15日加徵的關稅，來取代撤回原已加徵的關稅。報導並警告，干涉中國內政並對中國施壓購買大宗商品，恐不利協議。

●伊拉克稱OPEC+考慮進一步減產

伊拉克周日表示，石油輸出國組織(OPEC)及其盟國將考慮進一步減產，但是集團原本已普遍暗示，不願採取這一行動。

伊拉克石油部長Thamir Ghadhban周日在巴格達告訴記者，減產規模可能在40萬桶/天左右，並稱11月份伊拉克遵守了減產承諾。「這一數字已經進行了討論，是在仔細研究後由OPEC部長們所達成的。」

原本OPEC+似無意擴大減產，以及美國成為原油淨出口國，令國際油價上周五重挫。美中貿易協議樂觀跡象雖帶動油價寫下6月來最大單月漲幅，但分析師預期，成長疑慮拖累需求及供給過剩，將打壓明年油價。

布蘭特原油期貨上周五挫跌2.78美元或4.4%，結算價報每桶60.49美元；西德州原油期貨重挫2.94美元或5.1%，結算價報每桶55.17美元，周線下跌4.5%，為10月初以來最大。至於11月一整個月，西德州漲1.7%，布蘭特漲2.68%，皆為6月來最大漲幅。

OPEC和主要產油國本周5至6日將在維也納舉行會議，市場普遍預期OPEC+將把目前的減產協議期限延長，但不會擴大減產規模。

●香港抗議人士重返街頭