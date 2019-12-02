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股債各半配置創26年最佳績效 報酬率達16%!

2019-12-02 02:49經濟日報 編譯黃嘉洵／綜合外電

根據百達資產管理（PAM），今年選擇股債各半資產配置的投資人將享有26年來最佳投資報酬率，主因美國聯準會Fed）意外降息激勵股市，美中貿易戰也使避險資金湧進債市。

PAM首席策略師帕歐里尼上月29日表示，2019年股債各半的資產配置績效卓越。「令人驚訝的是，若全球投資人各投資50%的股票和50%的債券，今年報酬率為16%，堪稱1993年來最好的績效。」美股標普500指數年初至今漲幅超過25%，貿易戰引發的避險情緒也促使債券同期收益率穩健。

然而，市場年初信心震盪，部分分析師押注Fed將升息並縮手財政刺激措施，對資產造成負面影響。高盛直到今年元月還預測聯準會將升息四次，然而Fed卻一反預期地降息三次，為市場提供極大助力。

帕歐里尼說：「沒人料想到Fed今年會三度降息，大家都預期Fed會升息，這是貨幣政策的重大髮夾彎。」他並警告，Fed將不會在2020年重複相同的手法，「除了經濟成長可望回升，如今利多有限」。

他說，股債各半的投資策略近期將難以取得相同成績。根據百達資產管理最新的分析，這種資產配置未來五年的報酬率展望為負值。

英國投資機構Quilter Cheviot主管米勒則對2020年保持樂觀態度，認為全球經濟看起來還不會陷入衰退，投資人在負利率時代的策略應是投資能獲利、或至少會派發股利的企業。

圖為百達資產管理首席策略師帕歐里尼。百達投顧/提供
圖為百達資產管理首席策略師帕歐里尼。百達投顧/提供
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