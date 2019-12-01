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這款耶誕節重點商品漲價 竟與氣候變遷有關

2019-12-01 22:36經濟日報 編譯洪啟原／綜合外電

對許多美國家庭來說，掛滿飾品及燈串的耶誕樹，就是耶誕節這個美好節日的焦點；對農民而言，耶誕樹則是他們賴以為生的農作物。

CNBC報導，美國近幾年有高達數百座耶誕樹農場關門大吉，原因是農民正疲於處理供給吃緊、顧客喜好轉向及氣候變遷

根據美國農業部，美國耶誕樹的產量已下滑33%，產量從1977年的3,000萬棵降至2010年初的2,000萬棵。耶誕樹農民正面臨特別不確定的未來，包括要面對如影隨形的質疑，也就是在全球暖化更容易引發乾旱、水災、野火以及其他自然災害之際，這些農民要如何維持獲利。

美國耶誕樹協會（NCTA）執行董事歐康納表示，這是農民面臨的真實處境，他們可以看出種植環境正遭受氣候變遷所影響。

不論種植何種農作物，所有的美國農民正努力對抗氣候變遷，但耶誕樹農民要在極端氣候中振作的難度特別高，因為只要遭遇一次天災，栽種10年的成果就會化為烏有。例如，坎普野火（Camp Fire）去年肆虐加州天堂鎮，還燒毀當地一座耶誕樹農場。

在這場野火發生的前幾個月，北加州就有三座耶誕樹農場因野火付之一炬。科學家表示，隨著地球日益暖化，美國將面臨更嚴重的野火問題，且發生野火的頻率也會增加。

耶誕樹農場的存在對環境有好處，有助保護空曠的土地不被開發及為野生動物提供棲息地。而農民砍下耶誕樹後，也傾向在原種植處改種其他種類的樹，以增加農作物收成。但暖冬及乾旱的夏季正促使農作物害蟲及植物疾病傷害耶誕樹的樹根及樹葉。

美國國家科學院院刊（PNAS）的研究顯示，最常用來當作耶誕樹的道格拉斯冷杉（Douglas fir）及西黃松（Ponderosa pine），這兩種樹的數量正急遽減少，因氣候變遷使野火及乾旱的情況惡化，導致下一代樹木更難成長。

耶誕樹價格自2008年迄今已增加一倍有餘，代表耶誕樹真樹賣家的NCTA表示，目前每棵耶誕樹的平均價格為76美元。

耶誕樹漲價與2008年金融危機有密切關聯，包括農民當時減少砍伐耶誕樹或農場倒閉。如此一來，農場中能種植替代作物的空間減少，導致耶誕樹苗的種植數量減少。在金融危機席捲全球十年後，市場緊俏已使耶誕樹價格攀抵歷史高點。

美國近幾年有高達數百座耶誕樹農場關門大吉，原因是農民正疲於處理供給吃緊、顧客喜好...
美國近幾年有高達數百座耶誕樹農場關門大吉，原因是農民正疲於處理供給吃緊、顧客喜好轉向及氣候變遷。美聯社
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農民氣候變遷暖化

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