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貼文暗指高以翔死不足惜 浙江衛視女主持人遭圍剿

結果揭曉 今年購物季的贏家就是他們......

2019-12-01 21:12經濟日報 編譯林奇賢／綜合外電

儘管「黑色星期五」銷售數字也還沒揭曉，但投資人已約莫看出今年的銷售贏家。

巴隆周刊報導，由於今年的感恩節比往年晚到，零售商比往常更早準備折扣商品以迎接這個黑色星期五周末，消費者的反應也很熱烈，顯示感恩節購物不再侷限於「黑色星期五」和「網路星期一」，還有這個所謂「網路周」（Cyber Week）的初期幾天。

網路服務業者Salesforce根據其商務雲端平台的資料估計，在感恩節前一天周三的全球線上銷售額比去年同期增加23%，感恩節當天則成長24%。在感恩節當天全球數位銷售總額為200億美元，其中美國的消費者花費41億美元，比去年同期成長17%。

Saleforce說，今年有愈來愈多人利用手機或社群媒體購物，在感恩節當天有60%的數位訂購是透過智慧手機下單，超過先前預測。在上周二和周三，零售網站的行動流量有約10%來自社群媒體管道。

在這一波購物季銷售中，Salesforce列出了五個討論度最高的品牌，包括任天堂、蘋果、三星電子、Ggoole／字母及Nike；五家討論度最高的零售商為亞馬遜、沃爾瑪、百思買、Gamestop及Etsy；五項討論度最高的商品是任天堂Switch、iPhone 11、iPad、Kindle及三星Galaxy S10。

Salesforce也預估，黑色星期五的全球和全美線上銷售額可望攀抵400億與74億美元，分別較去年同期成長24%和16%。

隨著民眾購物習慣改變，今年網路購物也愈來愈傾向利用手機或是社群媒體。路透
隨著民眾購物習慣改變，今年網路購物也愈來愈傾向利用手機或是社群媒體。路透
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感恩節黑色星期五社群媒體

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