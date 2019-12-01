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全球ETF資產突破6兆美元 波動時恐加劇賣壓成隱憂

2019-12-01 19:34經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

指數股票型基金（ETF）持有的全球資產已膨脹至創紀錄的6兆美元，在不到四年間規模躍增一倍，主要是受到美股長期的多頭走勢推波助瀾。不過，金融時報報導，ETF領域爆發式的成長已引發監管機構加強檢視，擔心ETF在全球金融市場中參與程度加深且範圍更廣，影響力也隨之變大。

顧問公司ETFGI共同創辦人富爾（Deborah Fuhr）表示：「突破6兆美元大關是個歷史性時刻，但我們仍在這項產業發展的相對初期階段，因為在歐洲與亞洲，ETF的接納度仍遠低於美國。」

ETF藉由追蹤指數，提供一種能以低成本投資一籃子資產的方式。在全球金融危機前，ETF並不受到重視，直到多數傳統主動式基金經理人在危機期間無法避免重大損失，才促使許多投資人尋求ETF所建立的較低波動性策略。這類金融工具過去十年已匯集逾3.5兆美元的新資金。

基金業者貝萊德（BlackRock）預估，全球ETF資產到2023年底可能達120億美元。

ETF的興起也幫助指數追蹤型基金先驅貝萊德與先鋒集團（Vanguard）發展成兩家最大且最具影響力的資產管理業者。

貝萊德的iShares ETF部門今年來已吸引至少1,250億美元新資金，資產在10月突破2兆美元大關。iShares的急遽成長帶動貝萊德管理的總資產達創紀錄的7兆美元。

ETF的資金流入也幫助先鋒集團連續七年獲得全球成長最快基金管理業者的封號。先鋒的ETF部門今年至少取得880億美元新資金，總資產成長至5.9兆美元。

兩家競爭同業率先祭出割喉式的手續費削價戰，使得道富銀行（State Street）、嘉信理財（Charles Schwab）、德意志資產管理公司（DWS）、瑞銀與鋒裕匯理（Amundi）等較小的競爭同業捲入價格戰，也迫使產業進行併購。

ETF目前通常占美股市場的三分之一交易，在高度波動期間的占比甚至更大。美銀美林認為，ETF持股數增加，已降低其他市場參與者能夠交易的股票數量。

高盛集團近期的研究指出，ETF交易正影響指數成分股的波動性。一些學者還認為ETF的資金流動正扭曲美股關鍵的價格發現（price discovery）功能，可能導致資金分配不當，最終損害經濟成長。

這些問題已引發監管機構加強檢視，他們擔心基金經理人與經驗不足的投資人低估ETF的相關可能風險，例如在市場修正時，ETF進行大規模拋售可能會擾亂有秩序的交易、引發混亂的惡性循環，讓投資人蒙受更大的損失。

指數股票型基金（ETF）持有的全球資產已膨脹至創紀錄的6兆美元。（圖／路透）
指數股票型基金（ETF）持有的全球資產已膨脹至創紀錄的6兆美元。（圖／路透）
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