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中油台北港工程7人落海 3人失去生命跡象

日本政府拚經濟 考慮推規模920億美元刺激方案

2019-12-01 17:46經濟日報 編譯鍾詠翔／綜合外電

在經濟前景面臨不確定性的情況下，日本政府正在研擬一套刺激經濟方案，規模可能超過10兆日圓（910億美元），最快本周敲定，以提振企業生產力與消費者支出。

日經新聞報導，日本政府內部正在討論總規模超過12兆日圓的方案，將與執政聯盟討論，最快本周敲定方案內容。執政聯盟呼籲政府直接支出10兆日圓，整體規模可能再提高，取決於雙方協商結果。

這套財政支出方案的財源，將來自今年度（明年3月底止）與明年度的追加預算。日本政府上次提出刺激經濟措施，是在2016年8月，政府支出13.5兆日圓，總規模為28.1兆日圓。

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