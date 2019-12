印度力拼提振經濟 計劃斥資100兆盧比發展基建計畫

2019-12-01 17:14 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 /綜合外電



印度財政部長希塔菈曼11月30日表示,政府未來五年將投資100兆盧比(1.39兆美元)在基礎建設以刺激經濟,而本月將公布一系列相關基建計畫。

印地媒體報導,就在希塔菈曼宣布這項消息的前一天,政府公布的第3季經濟成長率放緩至4.5%,為2013年以來最小增幅,加重了莫迪總理加速改革的壓力。

希塔菈曼說,官員們在正在檢視哪些規劃中的計畫已準備就緒,一旦資金到位,就能為這些計畫的前期發展提供資金。她並表示,這項任務已接近完成,政府將於15日前宣布至少十個基建項目的前期計畫。

莫迪在2014年掌權時承諾改善國內經濟和提振外國投資,但由於缺乏結構性的改革,莫迪一直難以達成這些目標。