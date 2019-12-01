拒絕過度消費 法國抵制亞馬遜「黑色星期五」促銷

2019-12-01 18:41 台灣醒報 記者王安棣╱台北報導



法國民眾在「黑色星期五」促銷季抗議亞馬遜鼓吹過度消費。（photo by 網路截圖） 分享 facebook 「黑色星期五（Black Friday）」購物季為許多商家帶來龐大商機，但也因為過度消費導致更多生產和運輸上的浪費，對環境造成更大的危害。日前法國亞馬遜集團總部前聚集了一群示威群眾，手上拿著「為了氣候，為了工作，停止擴張與過度生產！」的標語，抗議「黑色星期五」商業模式鼓吹消費主義，並對環境造成傷害。

過度消費傷害環境

《彭博》的報導指出，這些抗議民眾多為反資本主義者，或是倡議環保的民眾，他們自28日便聚集在亞馬遜位於克利西的法國總部，示威者譴責亞馬遜為將「黑色星期五」引進法國的先驅，不僅驅使人民過度消費，也傷害了地球的環境。

「黑色星期五」原先為美國的傳統，為在感恩節後舉辦的促銷活動，藉此展開聖誕節的消費季。這個趨勢在2010年代初期進入英國，當時亞馬遜與帶地連鎖店一同推出後感恩節的折扣活動，隨後法國與德國等國也加入了「黑色星期五」的行列。

亞馬遜受環團譴責

此外，據《英國廣播公司》報導，亞馬遜的快速送貨服務造成的溫室氣體排放，以及一年可達百億件的包裹數，都受到環保人士詬病。環保團體「地球之友」發言人凡赫納可表示，亞馬遜代表「過度生產、過度消費、過度浪費」。

面對民眾發起的「抵制黑五」行動，亞馬遜官方回應表示，尊重每個人表達自己意見的權利，但反對部分抗議者使用的手段，點名反全球化運動「Attac」散佈錯誤指控，以及針對亞馬遜去達成政治意圖。

法國政府擬禁「黑五」？

「黑色星期五」的熱潮在法國確實有降溫的趨勢，根據「You Gov France」的問卷調查，3分之1的法國民眾不打算參與今年的促銷活動，另有57％的民眾認為「黑色星期五」推銷活動是騙人的。

根據《都市日報》的報導，法國內閣日前也通過一個在法國禁止「黑色星期五」的修正提案，理由是「黑色星期五」會造成資源浪費及過度消費。這個由前環境部長巴托背書的修正案會在下月進行辯論，目前主要反對派包括電子商務公會，以及部分保守派議員。

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