中國人民銀行行長易綱 暗示短期內不會調降基準利率

2019-12-01 16:17 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原



中國人民銀行行長易綱撰文指出，由於全球經濟成長走下坡的時間可能拖長，因此中國應該維持「審慎」的貨幣政策，為政策調整保留空間；這也顯示儘管大陸經濟成長持續減緩，但人民銀行在短期內並不會調降基準利率。

易綱在中共「求是」雜誌上發表署名文章表示，中國應該為「中長跑」做好準備，且可能堅持傳統性貨幣政策。

他表示，「世界經濟走下坡可能持續一段長時間。我們仍應該有焦點、有目標，不要競相將利率降到0，或實施量化寬鬆政策」。

他並指出，經濟發展「不應該只由國內生產毛額成長來判斷」，而貨幣政策的任務是維持物價穩定，並保護民眾的金錢不受通膨威脅。他並再度保證人民幣匯率將維持彈性，不會為謀求競爭力而貶值。

與其他主要央行相比，人民銀行迄今仍維持相對「中性」的貨幣政策；人民銀行並關切通膨上升，而分析師預料通膨率將於2020年初上升到5-6%，但這可能已是頂點。

他並表示，貨幣政策過度寬鬆將會傷害長期的經濟發展，因為這種作法會拖延改革，並引發資產泡沫。

中共高階層即將召開年度經濟工作會議，並訂出2020年經濟成長目標。經濟學者預料2020年成長率將低於6%；但只要就業及風險獲得控制，中共當局對此並不會太在意。