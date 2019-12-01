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分析師：蘋果今年假期購物季的重大題材 竟是...

2019-12-01 00:30經濟日報 編譯陳律安／綜合外電

金融服務業者D.A. Davidson公司分析師佛堤（Tom Forte）說，蘋果公司今年假期購物季中的「重大題材」，並非消費者購買了什麼產品，而是他們用什麼方式付款。

CNBC報導，佛堤表示，蘋果無線耳機AirPods Pro是項好產品，但蘋果今年年底購物季銷售的觀察重點，是蘋果信用卡Apple Card。

隨著iPhone市場飽和，蘋果轉而聚焦在增加服務項目，以帶動營收，包括今年稍早蘋果與高盛合作推出的Apple Card，藉此進軍金融服務，以及透過Apple TV+進軍串流影音市場，並計劃進一步深耕健康照護服務。

佛堤說，雖然蘋果整體業務對販售iPhone的依賴降低，但Apple Card最主要的功能，仍是帶動硬體產品的生態系統。Apple Card能讓用戶無息分期24期購買iPhone，除此之外，購物還享有3%的現金回饋。

佛堤表示，蘋果在支付金融服務、健康照護，還有自製影音內容的新服務，都是相當重要的計畫。

蘋果在年底假期購物季的營收，通常優於其他三季。

蘋果股價29日收盤小跌0.22%至267.25美元。佛堤給予蘋果股價「買進」評級，目標價300美元。蘋果今年迄今上漲近70%。他說：「蘋果股價今年表現亮眼，但我想它還有更多上漲空間。」

蘋果發表信用卡Apple Card的檔案照。 美聯社
蘋果發表信用卡Apple Card的檔案照。 美聯社
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