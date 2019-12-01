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贏戰下個十年 投資十題材夯

2019-12-01 01:36經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

各地掀起反全球化浪潮。 （歐新社）
各地掀起反全球化浪潮。 （歐新社）
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隨著2010年代接近尾聲，美國銀行（BofA）基於對社會轉變的預測，挑出未來十年應留意的十大重要投資題材。CNBC網站報導，美銀表示，未來十年將是「前所未有的」，全世界的社會、環境、政治與經濟體系面臨「升級的挑戰」。美銀預測，大趨勢將在2020年代達到沸騰點，將導致政府、企業、市場和廣泛社會運作方式改變。

由伊斯雷爾（Haim Israel）為首的美銀分析師在11日給客戶的報告中表示：「我們預期2020年代將改變舊的典範、顛覆商業模式，並且產生將形塑我們未來生活的新趨勢。在未來十年中，我們應會看到自動化提高、全球經濟衰退、空前的創新、嚴重的環境挑戰、量化寬鬆政策滅亡、人口結構變遷與全球化告終。」

美銀的未來十年十大投資題材包括：1.全球化見頂、2.衰退、3.量化政策失敗、4.人口老化、5.氣候變遷、6.道德資本主義、7.分裂網（Splinternet）、8.機器人與自動化、9.一切智慧化、10.太空

債券市場泡沫愈吹愈大。 （美聯社）
債券市場泡沫愈吹愈大。 （美聯社）
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全球化見頂

美銀表示，全球化已經攀抵高峰，這代表下個十年，世界會更加聚焦在地化。伊斯雷爾在報告中表示：「1981-2016年貨物、人力和資本流動不受限制的時代即將結束，主要是普遍認知到雖然全球化代表消費者物價較低，但也代表經濟成長較低、不穩定的工作與社會動盪。」

美銀預測，全球的人事物流動中斷，起初會導致經商成本增加，但最終將邁向能夠提高生產力的重新平衡，並帶動全球經濟走上更高、更可延續的成長之路。美銀分析師群指出：「各國將明定國家產業政策、提高研發支出以促進本土創新、保護新興產業，並且保護本國的龍頭業者免受外國敵意併購。」

在國族主義強化的背景下，投資人應選擇持有商品、房地產和貴金屬之類的實質資產，以及基礎建設和國防企業。這份報告指出，隨著事物向本土轉移，小型股和價值股的布局會強於大型股和成長型股票。

美銀還預測，2020年代將有許多事物會見頂，包括石油、汽車、不平等，人口將老化，而且隨著經濟從持有轉向共享模式，人們將持有較少的物品。

銀髮健康照護具龐大商機。 （歐新社）
銀髮健康照護具龐大商機。 （歐新社）
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衰退疑慮與量化政策失敗

下個年代的經濟展望不必然全都美好。股市可能正徘徊在歷史高點，不過美銀全球基金經理人調查中，創紀錄的90%受訪者表示全球經濟正處於繁榮景氣周期的末段。

美銀表示：「2010年代經濟陷入低成長和低通膨的情況，實質國內生產毛額（GDP）成長率在美國平均僅2％，在歐盟和日本為1％，在中國大陸則由12％降至6％，原因是中國重新平衡，轉向消費型經濟，而非以出口為主的經濟。」

美銀將目前債券市場泡沫視為市場進入2020年的「最大弱點」。

報告指出：「在未來數年，政策失誤（通膨目標／現代貨幣理論）以及政策無能為力（央行貨幣政策不對稱）的開端很可能會導致利率波動劇增，終結十年來看多最低利率－最高獲利的組合，並且暗示資產價格處於高位。債券殖利率失序竄升，可能會在華爾街去槓桿化之際引發極大的痛苦。」為了對即將來臨的衰退避險，美銀建議持有黃金、金礦業者與公用事業等具寡佔性質的公司。

人口老化

全世界人口老化，伴隨新興市場中產階級興起，將改變未來十年的消費者習慣與品味。美銀表示，「企業不僅要應付千禧世代等新興購買力帶來的顛覆性改變，也要面對Z世代（電商、一日取貨）」。

此外，隨著人口老化，提高壽命與品質為目標的健康照護也具有龐大商機。

機器人和自動化是未來十年關鍵主題。 美聯社
機器人和自動化是未來十年關鍵主題。 美聯社
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氣候變遷與道德資本主義

消費者日益聚焦氣候變遷的影響性，這為清潔能源、電動車、能源效率、新農作方式、水利基礎建設與肉類替代品等領域創造商機。

美銀估計，清潔能源市場目前規模已達3,000億美元，全球廢棄物產業則代表2兆美元的商機。

水利基礎建設2030年前將需要7.5兆美元的最低投資總額，才能跟上預期的成長。

機器人與自動化、分裂網、一切智慧化

美銀表示，美國與中國目前正爭搶領導全球的人工智慧（AI）創新，但這樣的「分裂網」（指網路世界因某些要素被分裂成不同的群體）現象將在2030年前結束，屆時中國將成為世界領導國。

美銀說：「我們認為當前的貿易戰將在2020年代演變成科技戰，美中之間將出現新的『軍備競賽』，爭相在量子運算、大數據、5G、AI、電動車、機器人與網路資安等領域取得國家技術優勢。」百度、阿里巴巴與騰訊將利用AI革命取得優勢，超越臉書、亞馬遜、蘋果、Netflix、Alphabet等尖牙股。

機器人和自動化也是未來十年關鍵主題，估計接下來到2035年間，全球將有高達50％的工作將受此趨勢影響。此外，隨著一切事物得以連網，科技和數據改變從都市運輸到城市安全的一切，美銀看好「智慧城市」成為最有潛力的投資主題。

太空

美銀預測太空產業到2030年的價值規模可能達1兆美元，航太和國防公司預料取得回報。美銀表示：「新技術（火箭回收再利用）、快速創新民間公司、電子產品微型化與太空、太空旅遊的新服務可能會改變太空。」

太空老化

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