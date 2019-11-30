金價11月跌2.8% 未來一周將面臨新試驗

2019-11-30 22:37 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 洪啟原 ／綜合外電



金價近來回跌走勢引發投資人關注，隨著時序即將進入今年最後一個月，市場開始留意美國預計未來一周公布的重要經濟數據及美中貿易談判，這些將牽動金價走勢。

交易最熱絡的紐約黃金期貨29日收漲0.8%，報每英兩1,427美元，但11月一個月下來跌幅累計達2.8%，為2018年5月以來月線最大跌幅，從9月初觸及的六年高點算起則已回跌5.6%。

金價近來回跌，令愈來愈多投資人注意黃金接下來的走勢。儘管金價今年來仍有15%的漲幅，部分分析師認為，若本周美國11月就業報告等數據優於預期，帶動市場的樂觀氛圍，投資人可能投入股票等風險較高的資產，減損黃金的吸引力。

例如，美國日前公布的第3季經濟成長率及10月耐久財訂單，都優於市場預期，緩解部分投資人對經濟大幅放緩的疑慮，這對黃金是不利因素。

市場對美中談成貿易協議的樂觀氛圍，持續支撐美股處於歷史高點附近，加上市場對美國經濟有信心，帶動美元走高，導致海外投資人購買黃金及其他以美元計價資產的成本升高。美國公債殖利率行情近來逐漸回穩，也不利黃金；每當公債殖利率上升，黃金的投資魅力隨之消退，因為黃金本身並不孳息。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）的數據顯示，由於避險基金及其他投機客押注黃金上漲的部位，仍遠多於做空的部位，因此接下來公布得數據若優於預期，這些做多的部位可能出脫。部分分析師也說，若金價未來繼續下跌，也可能迫使部分做多黃金的投資人出脫這些部位。